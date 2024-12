El Congreso Nacional del Medio Ambiente llama a la regeneración y al poder de las conexiones humanas en su clausura

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) ha hecho un llamamiento a la regeneración y al poder de las conexiones humanas en la clausura de su edición 2024, que ha combinado "reflexión, inspiración y acción" tras reunir a más de 800 ponentes de diversos sectores en IFEMA.

Según se destaca en un comunicado, en el acto de clausura ha intervenido la directora de la Fundación CONAMA, Alicia Torrego, acompañada por el fundador de Hope, Javier Peña y el científico y divulgador, Fernando Valladares, quienes han destacado el papel clave de la ciencia, las conexiones humanas y la regeneración en la transición hacia un futuro sostenible.

"Esto no es un final, sino el comienzo de otra fase, como ocurre con la naturaleza", ha señalado Torrego, que ha subrayado la importancia de extraer conclusiones de "los intensos días de trabajo" y ha citado a Federico García Lorca para enfatizar el propósito del congreso: Conectar con la Tierra.

"Defendemos aquí la relevancia de los datos y la información objetiva, pero no será suficiente si no fortalecemos nuestras raíces. Como decía Lorca en 'La aurora de Nueva York': 'La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible'", ha añadido Torrego.

El programa del Congreso, que llevaba por lema 'Compartir para avanzar', ha girado en torno a nueve ejes temáticos que abarcan los principales desafíos ambientales contemporáneos: biodiversidad; energía, eficiencia y cambio climático; economía circular; gestión del agua; movilidad; renovación urbana; desarrollo rural; calidad ambiental y salud; residuos; y economía y sociedad.

Javier Peña tomó el relevo con un mensaje de esperanza y acción. "Lo que hacemos importa. Podemos cambiar las cosas y no estamos solos", ha afirmado. Peña compartió experiencias internacionales que demuestran que la regeneración es posible, como la restauración de ecosistemas en China que regeneró un área del tamaño de la península ibérica y sacó a millones de personas de la pobreza.

El cierre del evento estuvo a cargo del científico y divulgador Fernando Valladares, quien enfatizó la importancia de aprender de los errores y adoptar un modelo económico en armonía con la naturaleza.

"No podemos olvidar desastres como la DANA en Valencia. Si volvemos a construir en zonas inundables, estamos perpetuando errores que sabemos cómo evitar", según Valladares, quien también lanzó preguntas críticas sobre las decisiones futuras: "¿Volveremos a construir casas en los mismos lugares inundables? ¿Volveremos a poner garajes subterráneos en esas zonas porque se venden mejor?".

"Tenemos ejemplos y sabemos cómo hacerlo, pero priorizamos el beneficio económico sobre el bienestar de las personas. Es una decisión democrática, pero debemos asumir las consecuencias", ha advertido Valladares.