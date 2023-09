Ecologistas en Acción cree que la propuesta de relajar reglas de protección del lobo no afectará a España

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción considera que la propuesta de la Comisión Europea, que está estudiando relajar las reglas de protección del lobo "no afectaría demasiado" a España porque ya tiene su propia regulación, aunque ve "cierto riesgo" en reabrir el debate.

"No es bueno abrir la puerta a aumentar los controles poblacionales, porque quienes quieren controlar la especie siempre quieren más", ha manifestado el portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, tras conocer que Bruselas está recabando información actualizada sobre la recuperación de las poblaciones de lobos en los países de la Unión Europea y su incidencia para evaluar si supone un "peligro real" para el ganado y la población local.

Según recuerda Oberhuber, hay "cierto riesgo" en abrir este debate de las medidas de control, pero cree que en "ningún caso" se estaría hablando de caza. En todo caso, ha insistido en que a España "no le afectaría demasiado" porque la protección del lobo se regula en base a la 'directiva habitat', "que no se va a modificar" y porque se ha incluido la especie en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección, que precisa que no se puede cazar.

En todo caso, ha advertido de que esta propuesta de la Comisión Europea puede ser utilizada por las comunidades autónomas que quieren recuperar la caza del lobo como "excusa" para volver a cazarlo, pero ha insistido en que la legislación española no lo permite. Por ello, ha vaticinado que las comunidades que quieren volver a hacerlo, "probablemente perderán todos sus recursos, como ha ido sucediendo hasta ahora".

Desde Ecologistas en Acción han señalado que trasladarán sus comentarios a la Comisión Europea y expondrán que abogan por mejorar las medidas de coexistencia del lobo con la ganadería y por aumentar las medidas de prevención. Por el contrario, según precisan, aumentar las compensaciones solo sirve a posteriori, no para evitar daños en la ganadería.