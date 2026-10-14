Ecologistas en Acción urge a la "retirada inmediata" de los suelos de caucho tóxico de parques infantiles y colegios

Archivo - Un parque infantil en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha lanzado la campaña 'Parques con Salud' con la que hace un llamamiento urgente a las administraciones locales, consejerías de educación y gestores de instalaciones deportivas para que procedan a la "retirada inmediata" de los suelos de caucho sintético y de neumáticos reciclados en parques infantiles, patios escolares y campos de deporte, por su toxicidad.

Bajo el lema '¡Hay que quitarlos cuanto antes!', la iniciativa denuncia que la permanencia de estos materiales, amparada en "plazos legales obsoletos", está comprometiendo la salud de niñas, niños, adolescentes y personas embarazadas, así como contaminando el medio ambiente. Según un primer mapeo exhaustivo realizado en Cantabria, el 95% de los parques infantiles son de caucho, por lo que la hipótesis es que el porcentaje sea similar para el resto de España.

Según los datos recopilados por la campaña y presentados este miércoles en una rueda de prensa, estos materiales no solo contienen, en su mayoría, la base de neumático reciclado, sino una mezcla compleja de plastificantes organofosforados ("los más peligrosos para la salud"), retardantes de llama, resinas, colorantes y metales pesados.

El portavoz de Ecologistas en Acción, José Antonio Sánchez Raba, ha explicado que la exposición a estos compuestos, muchos de ellos reconocidos como "disruptores endocrinos y potencialmente cancerígenos", se produce por tres vías principales: contacto dérmico, inhalación de compuestos orgánicos volátiles y la ingestión accidental de las pequeñas partículas o 'bolitas de colores'.

La campaña advierte del efecto acumulativo y el "efecto cóctel" ya que las cantidades de tóxicos a las que se exponen los menores en el parque se suman a las de su hogar, el colegio y otros espacios.

"El objetivo no es que los niños dejen de jugar sino garantizar que puedan hacerlo en entornos más seguros y naturales. Los niños deben reconectar con la naturaleza, no con los derivados del petróleo", ha subrayado Sánchez Raba en la rueda de prensa, al tiempo que ha pedido "no confundir legalidad con inocuidad".

Según ha indicado, las directivas europeas ya han iniciado movimientos para prohibir el relleno granular en superficies deportivas pero ha lamentado que existe una moratoria que extiende los plazos hasta el 17 de octubre de 2031, "una barra libre para que el lobby del petróleo siga haciendo negocio".

Para la científica experta en materiales plásticos del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, Ethel Eljarrat, la solución no es dejar de ir a estos parques, como tampoco lo es dejar de comer pescado porque algunos contengan microplásticos. "No podemos prohibirnos comer, amamantar o jugar, nuestras administraciones deben asegurarnos que no vamos a estar rodeados de ambientes contaminantes", ha apuntado.

Eljarrat ha puntualizado que, por el momento, los estudios que han realizado revelan que el caucho de neumático reciclado tiene compuestos tóxicos y ahora van a estudiar en qué medida están expuestos los menores a esos compuestos químicos que "se van liberando en pequeñas cantidades, paulatinamente" y que pueden tener efectos dañinos no inmediatos, pero sí en el medio o largo plazo.

En concreto, el pediatra experto en salud ambiental Juan Antonio Ortega ha explicado que los experimentos con animales revelan que esos compuestos volátiles, cuando se inhalan durante muchos años, pueden provocar cáncer. Por ello, ha pedido retirar ya el caucho de los parques infantiles y no esperar otros "50 años", el tiempo que se "necesitó para decir que el humo del tabaco provoca cáncer".

Además, ha invitado a desterrar el mito de que los parques de caucho son más seguros para la infancia porque, según ha precisado, en este tipo de instalaciones suele haber más lesiones de cuello o pérdidas dentales debido a que el terreno es inestable y provoca más caídas. Tampoco considera que sean más higiénicos y ha advertido de que no se debe confundir suciedad con higiene. Al contrario, ha subrayado los beneficios de estar en contacto con elementos naturales como la tierra.

Al mismo tiempo, desde Ecologistas en Acción han defendido que los parques de arena, gravilla o hierba son "mucho más baratos" porque no requieren el mantenimiento que necesitan los de caucho, que se deterioran con el roce, la climatología o el paso del tiempo. "Nos ahorraríamos dinero, solo hace falta voluntad", ha subrayado Sánchez Raba.

EL IMPACTO DE LAS CRISIS CLIMÁTICAS

'Parques con Salud' también pone el foco en la crisis climática y advierte de que ante las olas de calor cada vez más frecuentes, los suelos de caucho actúan como acumuladores de temperatura. También avisan de que la lluvia arrastra los compuestos tóxicos del caucho hacia el subsuelo, contaminando la tierra y las aguas cercanas. Mientras, defienden que los suelos naturales, combinados con arbolado, crean refugios climáticos y favorecen la biodiversidad y el contacto con microorganismos beneficiosos que refuerzan el sistema inmunitario infantil.

En este contexto, el alcalde de Puente Viesgo (Cantabria), Óscar Villegas, se ha comprometido a sustituir todos los suelos de cauchos del municipio por alternativas más saludables. "Desde las administraciones locales nos tenemos que poner las pilas e intentar en la medida de lo posible naturalizar nuestros parques porque al final es salud", ha remarcado. En el caso de Cantabria, ha destacado que los parques de césped funcionan muy bien porque no tienen problemas de sequía.

Para promover que más localidades se sumen a esta iniciativa, desde Ecologistas en Acción invitan a los ciudadanos a participar en el mapeo de parques infantiles en la web 'parquesconsalud.org', indicando qué instalaciones cercanas son de arena, caucho, hierba, hormigón, madera, piedra o tierra.

En caso de tomar la decisión de retirar el caucho, los expertos han pedido a las administraciones que tengan en cuenta cómo gestionar estos residuos para que no supongan un impacto en el medio ambiente.