Las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido un 32% en España desde 2008, según el INE

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido en España un 32% desde el año 2008, según el informe 'Cuentas medioambientales. Cuenta de Emisiones a la Atmósfera. Año 2025' publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Cuenta de Emisiones a la Atmósfera registra las emisiones realizadas por las unidades económicas residentes, tanto en el territorio económico como fuera de él.

En 2025 las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aumentaron un 1,5% y se situaron en 283,6 millones de toneladas de Dióxido de Carbono equivalente (tCO2e) -para la comparación de emisiones de estos gases, son convertidos a su valor de Dióxido de Carbono equivalente multiplicando la masa del gas en cuestión por su potencial de calentamiento global-.

Los principales GEI, por su nivel de emisiones, son el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4) y el Óxido Nitroso (N2O). Las emisiones de Dióxido de Carbono a la atmósfera crecieron un 1,7% en 2025, las de Metano un 0,4% y las de Óxido Nitroso un 1,5%.

Los Hogares emitieron el 23,1% del total de emisiones de GEI en el año 2025, la Industria manufacturera el 22,1% y la Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca el 15,3%.

La única rama de actividad que disminuyó sus emisiones de GEI fue la Industria manufacturera (un 2,1%). Por su parte, el mayor aumento se dio en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (9,2%). Los Hogares aumentaron sus emisiones de GEI un 1,1%.

Las mayores cantidades de Dióxido de Carbono emitidas en 2025 correspondieron a los Hogares (63,4 millones de toneladas), la Industria Manufacturera (59,2 millones) y los Servicios de transporte y almacenamiento (39,5 millones).

Por su parte, la Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca emitió las mayores cantidades de Metano (61,3% del total) y de Óxido Nitroso (55,2%).

Otros problemas ambientales que provocan efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud son los gases acidificantes, los gases precursores del ozono troposférico y las partículas (polvo fino).

Los gases precursores del ozono troposférico -Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos (COVNM), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Metano (CH4) y Monóxido de Carbono (CO) medidos en toneladas equivalentes de COVNM-, disminuyeron un 0,6% en 2024 y las emisiones de partículas de diámetro aerodinámico inferior a 2,5 micras un 0,4%.

Por su parte, los gases acidificantes -Óxidos de Azufre (SOx), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Amoniaco (NH3) medidos en toneladas equivalentes de Dióxido de Azufre (tSO2e) en función de su grado de acidificación- aumentaron un 0,7%.

Las mayores emisiones de gases precursores del ozono correspondieron a la Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (362,8 miles de toneladas de COVNM equivalentes), la Industria manufacturera (362,2) y los Hogares (297,0).

Por su parte, la Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca emitió las mayores cantidades de gases acidificantes (947,3 miles de tSO2e), seguida por la Industria Manufacturera (146,5).

Las mayores cantidades de emisiones de partículas de diámetro aerodinámico inferior a 2,5 micras (PM2.5) correspondieron a los Hogares (36,9 miles de toneladas) y a la Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (25,1 miles de toneladas).