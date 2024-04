Enusa se une al proyecto APIS para asegurar el suministro energético a países que dependen de Rusia

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Enusa se ha unido a Westinghouse Electric Sweden AB y otros 10 socios europeos para abordar, a través del proyecto APIS, la necesidad urgente de los países que operan reactores de agua a presión (VVER) de diseño ruso, de cualificar un proveedor de combustible alternativo y asegurar el suministro energético a aquellos países que dependen de Rusia.

El proyecto, lanzado en enero de 2023, se articulará a través de once paquetes de trabajo con una duración de tres años, en total, con los que se espera lograr la diversificación de las fuentes de combustible VVER, reforzando las capacidades europeas de diseño, fabricación y suministro, y acelerando el proceso de creación de capacidades.

Aunque en la actualidad hay más de treinta reactores que funcionan con combustible VVER-440 y VVER-1000 en la UE y en Ucrania, Enusa ha restablecido en sus instalaciones de Juzbado la capacidad de fabricación de este tipo de combustible en Europa y se encuentra realizando pruebas de fabricabilidad, quedando pendiente la asignación de fechas concretas para agendar las calcificaciones de las diferentes etapas de fabricación, según ha informado en un comunicado la entidad.

Dentro de los mencionados paquetes de trabajo, Enusa lidera el 5º, centrado en conseguir que la fábrica de Westinghouse de Västeras (Suecia) desarrolle por primera vez la capacidad de fabricar el diseño VVER 440 y que la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca) restablezca su capacidad de producción de este combustible.

En ese sentido, el presidente de Enusa, Mariano Moreno, ha destacado la experiencia "previa" de la entidad, mientras que ha celebrado la modernización de la línea de producción, gracias al proyecto APIS.

El consorcio APIS crea una cooperación entre países con experiencia en la adaptación del tipo de combustible VVER y países que inician su camino hacia la diversificación del combustible nuclear, incluyendo empresas de servicios públicos como CEZ AS, República Checa; Energoatom, Ucrania; Fortum, Finlandia; PAKSI ATOM, Hungría; o Slovenske Elektrarne AS, Eslovaquia.

También agrupa fabricantes de combustible Westinghouse (Suecia) y Enusa (España) y organizaciones de ingeniería e investigación del combustible como JRC-Joint Research Centre- Comisión Europea, Bélgica; State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety of Ukraine; UJV REZ AS, República Checa; Uppsala University, Suecia y Vuje AS, Eslovaquia.