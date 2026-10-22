La Eurocámara pide acelerar el abandono de combustibles fósiles y aumentar la financiación climática en la COP31

Archivo - El vapor sale de las instalaciones de Dow Chemical, con la central eléctrica de Lippendorf al fondo. En Böhlen se producen etileno y propileno a partir de gasolina mediante un proceso de craqueo. - Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

BRUSELAS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha pedido este jueves acelerar el abandono de los combustibles fósiles y aumentar la financiación internacional para combatir el cambio climático, especialmente en los países más vulnerables, de cara a la próxima cumbre del clima de Naciones Unidas (COP31), que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía).

Así lo recoge una resolución aprobada en el pleno de Estrasburgo (Francia) en la que los eurodiputados reclaman compromisos concretos para eliminar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón, así como mayores aportaciones económicas para ayudar a los países en desarrollo a afrontar los efectos del calentamiento global.

En concreto, la Eurocámara insta a avanzar en la hoja de ruta acordada en la anterior conferencia climática para abandonar los combustibles fósiles y pide que la UE asuma un papel destacado en las negociaciones de un tratado internacional que limite su expansión, acompañado de calendarios para retirar las subvenciones públicas a estas fuentes de energía y reducir progresivamente su producción.

Los eurodiputados también reclaman que el bloque establezca sus propios plazos para completar esta transición, al advertir de las "vulnerabilidades" que genera la dependencia de los combustibles fósiles en un contexto de inestabilidad geopolítica y destacar la "importancia" de la descarbonización para reforzar su autonomía estratégica.

Estas demandas, tal y como argumenta el Parlamento, llegan después de que las primeras estimaciones de Eurostat apuntaran a un aumento del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE entre 2024 y 2025.

No obstante, la resolución señala que el bloque sigue encaminado a alcanzar una reducción del 54% a finales de esta década si los Estados miembro cumplen los planes vigentes, por lo que reclama a los gobiernos y a la Comisión medidas adicionales para corregir la diferencia y mantener las políticas comunitarias alineadas con el Acuerdo de París.

MÁS FINANCIACIÓN

Otro de los principales puntos de la posición parlamentaria es la financiación climática, ante la diferencia que, según los eurodiputados, existe entre los recursos que necesitan los países más afectados por el calentamiento global y las aportaciones internacionales disponibles.

Por ello, la Eurocámara reclama aumentar las contribuciones, especialmente mediante subvenciones y préstamos en condiciones favorables, y advierte de que estas ayudas no deben agravar el endeudamiento de los países receptores ni limitarse a contabilizar de nuevo fondos ya comprometidos para cumplir los objetivos internacionales.

En este sentido, pide dar prioridad a las subvenciones y a los mecanismos de alivio de deuda, además de incrementar los recursos destinados a compensar las pérdidas y los daños provocados por fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, sequías y otros desastres naturales.

El texto recuerda que hasta 3.600 millones de personas viven en zonas especialmente vulnerables al cambio climático e insta a los países participantes en la cumbre a cumplir el compromiso de triplicar la financiación destinada a la adaptación antes de 2035.

Asimismo, los eurodiputados reclaman poner en marcha cuanto antes el mecanismo de transición justa acordado en la COP30, con medidas para apoyar la creación de empleo, la formación de los trabajadores y el diálogo social en los sectores afectados por la transformación energética.

El Parlamento participará en las conversaciones de la COP31, que abordará, entre otras cuestiones, la transición energética y la financiación climática, con una delegación de quince eurodiputados encabezada por la portuguesa del Partido Popular Europeo (PPE) Lídia Pereira.