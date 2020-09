Más de 300 científicos piden a la UE el fin de la sobrepesca de forma urgente para frenar la crisis de biodiversidad

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 científicos que forman parte de la alianza 'Our Ocean' han entregado al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevicius, una declaración conjunta en la que le exigen tanto a la Comisión Europea, como al Parlamento Europeo y a los Veintisiete Estados miembro que pongan fin a la sobrepesca como una "respuesta urgente" para frenar la crisis de biodiversidad y del clima.

Así, instan a la UE que establezca límites de pesca acordes a las recomendaciones científicas y reconozca que la gestión de la pesca basada en el ecosistema es "fundamental para la salud de los océanos y su capacidad para responder al cambio climático".

Asimismo, las más de 300 firmas científicas se entregarán también a los 27 ministros de pesca de los Estados miembros de la UE, antes de que se acuerden los límites anuales de pesca para 2021, y a los miembros del Parlamento de la UE que están preparando su respuesta a la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030.

Entre los firmantes figuran algunas de las voces científicas marinas más reconocidas como el profesor del CSIC Carlos M. Duarte, el profesor Hans-Otto Pörtner, la doctora Valérie Masson-Delmotte, el profesor Rashid Sumaila, la doctora Ute Jacob, el doctor Jean-Baptiste Jouffray, el profesor Didier Gascuel, el doctor Rainer Fröse, el profesor Alex Rogers, la profesora Victoria Reyes-García, la doctora Sandra Cassotta, el profesor Stiig Markager y el profesor Daniel Pauly.

El director científico de Rev Ocean y profesor Alex Rogers ha denunciado que la sobrepesca y la captura incidental son los mayores impulsores de la pérdida de biodiversidad en el océano.

"Necesitamos un océano saludable y productivo, y poner fin a la sobrepesca es clave. Esto es especialmente cierto cuando se enfrentan los efectos de la alteración del clima, que afecta a todo el océano, incluidas las propias poblaciones de peces", ha añadido.

Además, ha hecho un llamamiento a la UE para que reconozca que la gestión de la pesca basada en los ecosistemas es "fundamental" para la salud del océano y su capacidad para responder al cambio climático pero también es "vital" para la salud humana, incluida la de las generaciones futuras".

En la misma línea, el doctor Rainer Fröse, del Centro Helmholtz de investigación oceánica de Kiel (Alemania) ha explicado que sobrepesca significa "sacar del agua más peces de los que pueden volver a crecer", algo que, a su juicio, es "bastante estúpido" pues es entonces cuando las poblaciones se reducen, y la reducción de pequeñas poblaciones sólo puede soportar pequeñas capturas.

"Así que eso no tiene ningún sentido; no ayuda a los pescadores, no ayuda a los peces, no ayuda a nadie. Todo esto también tiene un impacto en el clima; las poblaciones de peces que son demasiado pequeñas no pueden cumplir su función en el ecosistema. Si el ecosistema no funciona correctamente, no puede respirar correctamente y no puede absorber el CO2 adecuadamente", ha concluido.

En la misma línea, la directora del programa Our Fish, Rebecca Hubbard, ha subrayado que la ciencia "es clara" y ahora la UE debe asegurar que un océano saludable es "fundamental para su respuesta a la crisis de la naturaleza y el clima", lo que conduce a poner "fin finalmente a la sobrepesca".

"Al igual que con nuestra propia salud, si continuamos golpeando el océano con la sobrepesca, todo el sistema se debilitará aún más, hasta que ya no pueda proporcionarnos el soporte vital para el que lo necesitamos: oxígeno, regulación del clima, alimentos y empleos. La UE debe dejar de dar largas y tomar esta clara y decisiva medida ahora, antes de que sea demasiado tarde", concluyó Hubbard.