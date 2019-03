Millones de jóvenes claman en todo el mundo para exigir menos palabras y más acción urgente contra el cambio climático

Maxim Thor/Bildbyran via ZUMA Pr / DPA

Actualizado 15/03/2019 20:14:36 CET

MADRID, 15 Mar. (DPA/EP) -

Millones de jóvenes de todo el mundo, en más de 1.600 ciudades de un centenar de países desde Australia a Estados Unidos han secundado la huelga estudiantil y han participado en las movilizaciones para exigir a los responsables políticos menos palabras vacías y más acción para luchar de manera urgente contra el cambio climático. La juventud mundial se ha unido al movimiento 'Fridays for climate', inspirado en la adolescente sueca Greta Thunberg que cada viernes hace huelga para exigir acción para frenar el calentamiento global.

En Suecia, donde han participado unos 7.000 jóvenes, según estimaciones de la Policía de Estocolmo, la activista medioambiental de 16 años Greta Thunberg ha asegurado frente al Parlamento europeo que la humanidad se enfrenta a una crisis "existencial" y ha urgido a los parlamentarios a actuar de forma urgente contra el cambio climático.

"Es la mayor crisis que ha enfrentado nunca la humanidad", ha denunciado Thunberg que ha advertido a quienes ya conocen esta realidad pero que la han ido ignorando durante décadas. "Sabéis quienes sois, vosotros habéis ignorado esto", ha criticado la joven que ha recordado que los jóvenes todavía no han contribuido a esta crisis.

"Nosotros no dejaremos que esto suceda. Por eso nos estamos manifestando. Estamos luchando porque queremos un futuro y continuaremos", ha anunciado.

Los manifestantes suecos han aclamado a Greta, quien a sus 16 años de edad, acaba de ser nominada al Premio Nobel de la Paz por los políticos noruegos, pocos meses después de iniciar su particular protesta. "Greta, greta", gritaban los jóvenes en alguna de cuyas pancartas se podía leer "Make de climate GRETA again", en contraposición al lema de campaña de Donald Trump 'Make America great again".

Las protestas, huelgas y manifestaciones pacíficas han congregado en Alemania a más de 300.000 personas en 230 ciudades germanas. Las protestas más multitudinarias se han producido en Berlín, Colonia y Munich, donde han participado más de 10.000 personas, respectivamente, según datos policiales recogidos por DPA.

Una de las organizadoras del movimiento #FridaysForFuture (Viernes para el futuro) en Alemania la activista Luisa Neubauer ha pedido a la canciller, Ángela Merkel, que fije objetivos "mucho más ambiciosos" en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático.

"Que Merkel apoye nuestro movimiento es irrelevante desde el punto de vista de la política climática. Exigimos que adopte medidas de política climática. Ese es su trabajo", declaró la estudiante de 22 años a la agencia DPA.

Neubauer considera que son necesarios cambios de amplio alcance en el ámbito del transporte, la agricultura y la infraestructura. "Necesitamos gente que esté presente ahora en el Parlamento y actúe", indicó.

CORAZÓN DE EUROPA

Unos 30.000 jóvenes han salido a las calles de Bruselas (Bélgica) que han portado pancartas con mensajes tales como "no hay tiempo que perder", "actuemos ahora juntos", entre otros lemas.

La joven activista belga Anuna De Wever ha subrayado que las marchas envían una señal "muy fuerte" y que las acciones que se están realizando en más de cien países implican que el movimiento "sigue creciendo".

En Gante, a 50 kilómetros de la capital belga, los manifestantes han citado al activista estadounidense Malcom X quien dijo: "La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy".

En Austria más de 1.500 jóvenes se pusieron de acuerdo para hacer sonar la alarma de sus teléfonos móviles para destacar que "el tiempo se agota" para proteger el cambio climático, según ha indicado la organizadora de las protestas Alexandra Seybal.

Además, en la capital, Viena más de 10.000 jóvenes bloquearon el centro de la ciudad para denunciar la falta de acción política. "Es todo por el dinero, no por el medio ambiente", lamentó el joven de 15 años de edad Moritx. Las multitudinarias manifestaciones en Viena incluyeron también a escolares de primaria, acompañados por sus padres y profesores. Una mujer participó con su bebé de 2 años de edad y con su hijo de 5 años quienes portaban pancartas que decían "La primera protesta de bebé" y "Yo estoy en huelga desde la guardería".

En Polonia, jóvenes de al menos una treintena de ciudades han demostrado su compromiso climático y según varios medios de comunicación en la capital, Varsovia, más de 1.000 personas se concentraron frente al Ministerio de Energía después de recorrer las calles del centro de la ciudad. "Primero la naturaleza, después la graduación de bachillerato" y "¿Por qué deberíamos aprender para el futuro si nosotros mismos no tenemos claro si de hecho lo tendremos?", fueron algunos de los lemas que los jóvenes llevaban en sus carteles.

Los activistas criticaron la posición del Gobierno polaco en materia ambiental que a corto plazo incluye mantener el carbón como la principal fuente de energía en un país que es el que tiene el aire más contaminado de la UE y donde los límites de partículas en suspensión del aire se superan de manera regular.

En Lucerna (Suiza), los jóvenes se refirieron al cálido invierno registrado con eslóganes como "Abuela ¿Qué es la nieve?" mientras que numerosos activistas desplegaron distintos carteles frente al Coliseo de Roma (Italia) con mensajes como 'Solo hay un planeta'.

La manifestación más multitudinaria de Italia se ha registrado en Milán, donde han participado más de 100.000 personas en la plaza de la Catedral, según la organización y la agencia de noticias Ansa.

EN LAS ANTÍPODAS

Las movilizaciones no se han restringido a Europa, sino que en países como en Nueva Zelanda y Australia también han participado miles de jóvenes en eventos organizados en una treintena de ciudades, desde Kerikeri, en el norte, hasta Invercargill, en el sur. La niña de once años Zazie-Rea Taylor se dirigió a más de 2.000 personas frente al Parlamento en Wellington para decirles que se estaba haciendo novillos en las clases porque su futuro depende de su acción.

"Preferiría que la ciencia y la tecnología que utilizamos sirviera para salvar el planeta más que para explotarlo", ha manifestado.

En Australia, cientos de alumnos se movilizaron en Cairns, una ciudad cercana a la Gran Barrera de Coral y se han realizado huelgas y protestas en las 56 ciudades australianas más importantes. "¿Cuál es fin del colegio si no tenemos planeta en el que vivir?", preguntaba Emma Demarchi a DPA en Melbourne.

En India se han registrado también numerosas manifestaciones en Nueva Delhi, Bombay, Bangalore y Hyderabad entre algunas de las 36 ciudades del país donde se han manifestado los Fridays for Future.

"Sin respiración no hay voto", podía leerse en una pancarta en Nueva Delhi.

La ministra de Medio Ambiente de Suiza, Simonetta Sommaruga, ha reaccionado y ha contestado la "impaciencia" de los jóvenes. "Debemos dar respuestas ahora", ha manifestado desde Nairobi (Kenia) donde asistía a la Cuarta Asamblea de Medio Ambiente de la ONU donde ha subrayado que el cambio climático "ha llegado a Suiza".

En España, al grito de "Sin planeta no hay futuro", miles de jóvenes han secundado la huelga y se han manifestado en más de 60 concentraciones en 58 ciudades. La manifestación más numerosa se ha registrado en Madrid, donde han participado unos 50.000 asistentes, según los organizadores, o 4.500 según datos de la Policía Nacional.

"Ni un grado más, ni una especie menos" ha sido otra de las consignas más repetidas en la capital de España por los jóvenes que no han podido llegar al Congreso, ya que el acceso se encontraba vallado y custodiado por varios furgones policiales. La protesta se ha desarrollado bajo un sol que elevaba los termómetros por encima de los 20 grados. "Este calor en invierno no es normal", ha sido otro de los cánticos más coreados durante toda la jornada.