MITECO registra récord de horas voladas en control de incendios en 2026 con más de 10.000 y 50.259 descargas de agua

Incendio forestal en Luque (Córdoba) declarado el sábado, 17 de octubre. - PLAN INFOCA

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico (MITECO) ha registrado cifras récord en el control de incendios en 2026, según datos hasta el 21 de septiembre: 10.067,19 horas voladas en 2.659 salidas, 50.259 descargas de agua en un total de 498 incendios.

Así lo ha revelado este martes el jefe del Área de Defensa contra Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Rafael Gómez del Álamo, en la VIII Jornada Técnica de Lucha contra los Incendios Forestales organizada por Tecnifuego.

Estas cifras suponen un 30% más de salidas que hace un año, un 27% más de horas voladas, un 12% más de descargas y un 31% más de incendios atendidos. Gómez del Álamo ha destacado que ha sido una campaña "bastante complicada".

Según los últimos datos del MITECO, que llegan hasta el 4 de octubre, un total de 280.079 hectáreas han resultado arrasadas en 8.635 siniestros, un 140% más que la media de la década, aunque un 14% menos que lo registrado en las mismas fechas de 2025. En total, ha habido 47 grandes incendios frente a los 64 de 2025 y los 25 de la media de la década.

En cualquier caso, Del Álamo ha avisado de falta de material y "obsolescencia" del existente. "Hemos tenido dificultades por el número de aeronaves operativas por problemas de mantenimiento y obsolescencia. La flota es el medio más pesado que tenemos, pero tiene bastantes años", ha declarado para añadir que faltan bombarderos pesados, que asegura dejaron de funcionar en 2023 y no se ha encontrado aún alternativa alguna.

En este sentido, ha pedido al próximo Gobierno, "sea cual sea", que analice la situación como "muy urgente". Respecto a las "lecciones" aprendidas, ha recomendado realizar más simulacros y ejercicios previos, elaborar nuevos protocolos y procedimientos de coordinación, coordinar grupos expertos de asesores y realizar una evaluación previa a la aceptación de recursos ofrecidos.

También se ha referido a la "grave" situación que se vivió la semana del 24 al 30 de julio, en la que se declaró la Situación Operativa 3 (SO3), una situación inédita. Una semana, según ha recalcado Gómez del Álamo, en la que se duplicaron los operativos, se triplicaron las actuaciones y llamadas de emergencia, y se contó con apoyo extranjero de países como Grecia, Italia, Portugal, Serbia, Turquía o Francia.

"Todas las brif actuaron esa semana, había 42 bases funcionando, y casi el 20% de las horas de vuelo de toda la campaña se produjeron tan solo en esa semana", ha enfatizado.

Durante esa semana, las provincias más afectadas fueron Ávila, Castellón y Madrid, donde el mando pasó a manos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y se movilizó la ayuda europea ante la falta de material propio. Por su parte, la subdirectora general adjunta de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación de MITECO, Dª. María Torres-Quevedo, ha lamentado las pérdidas humanas de esta "complicada" campaña, y ha reconocido el esfuerzo de los profesionales que participan en las emergencias e incendios, en una mención a los que están en primera línea de combate hasta la coordinación que hay detrás y las empresas colaboradoras.