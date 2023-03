La oposición avisa al Gobierno de que la Ley de bienestar animal lleva el camino "desastroso" de la del 'sólo sí es sí'

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios grupos parlamentarios han avisado al Gobierno este miércoles en el pleno del Senado de que la Ley del Bienestar Animal y la reforma del Código Penal en el delito de maltrato a los animales llevan el camino "desastroso" y de "chapuza" de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del 'Solo sí es sí'.

Durante el debate de ambos proyectos en la Cámara Alta, tanto grupos de izquierda como de derecha han calificado de "desastre", "chapuza", "decepción" ambos proyectos normativos y han advertido al Ejecutivo que, por ejemplo, la reforma del Código Penal en lo relativo al maltrato animal puede producirse una situación similar a lo ocurrido con el delito de agresión sexual, ya que elimina la tipificación del abuso a animales si el daño no requiere de tratamiento veterinario.

En ese sentido, el senador del PP Pedro Manuel Rollán, ha defendido que la reforma del Código Penal sobre el maltrato animal era una reclamación social, pero lamenta que la propuesta del Gobierno haya sido elaborada "con soberbia" desde la pancarta, el populismo y alejada del criterio técnico que conllevará lo contrario de lo que pretende. Así, lamenta que este no es un Gobierno de coalición sino de colisión, disputas internas, líos y ministros que se pasan el día discutiendo y que no es capaz de ponerse de acuerdo "ni para corregir sus chapuzas".

"No vuelvan a tropezar en la misma piedra, como ya hicieron con la ley del solo sí es sí", ha solicitado el diputado popular que considera que estas dos reformas son "otra chapuza legislativa del Gobierno".

Además, ha criticado que el Ejecutivo se defina como progresista porque "no lo es poner en la calle a violadores" por lo que vaticina que "todo parece indicar que es el próximo juguete roto de la ministra Ione Belarra: la ministra Irene Montero ya tiene el suyo y ahora, Belarra quiere seguir la misma senda y tener el mismo resultado".

A su juicio, se trata de una ley que no gusta al PSOE y no convence a Unidas Podemos que van a pasar a la historia del Parlamentarismo por las "situaciones surrealistas y esperpénticas" con leyes que califica de "bodrio" y "sin consenso" y que no ha recogido la voz de los expertos y científicos.

"España no es un país de maltratadores de animales", ha asegurado el senador popular que ha pedido la retirada de la ley para que no salga de la Cámara un texto que "provoque lo contrario de lo que pretende".

Asimismo, ha insistido a los senadores en que esta es la oportunidad de rechazar un texto normativo para evitar que por un "apoyo ciego" al Gobierno como se prestó en la Ley de Solo sí es sí "es más que suficiente". "Quienes piensen apoyar esta tramitación legislativa, les rogaría que no volvieran a tropezar en la misma piedra", ha urgido.

EFECTO SOLO SÍ ES SÍ EN LOS ABUSOS SEXUALES A ANIMALES

En la misma línea, la senadora de Navarra Suma Ruth Goñi, ha alertado de que de aprobarse la modificación del Código Penal los abusos sexuales a animales pueden quedar impunes porque se quita ese delito si no se requiere tratamiento veterinario y, además, las penas pueden ser conmutadas por multas, mientras que la Ley del Bienestar Animal "criminaliza" a las personas, al tiempo que ha criticado que la norma invade competencias autonómicas exclusivas y atenta contra el mundo rural.

Del mismo modo, desde Unión del Pueblo Navarro, el senador Alberto Prudencio Catalán lamenta que ambas normas obedecen al "sectarismo" del Gobierno y están hechas "de espaldas" al resto de los grupos y de la sociedad, por lo que ha reclamado "rigor y seguridad jurídica porque si no, el pagano de la situación vuelve a ser la de la ley del solo sí es sí" que ha derivado en situaciones "kafkianas, incoherentes y absurdas".

"No se puede legislar desde el sectarismo ideológico", opina el senador navarro que ha recordado las más de 700 rebajas de penas y la puesta en libertad de más de 70 agresores sexuales. "No se puede repetir y algunas cuestiones de esta ley van en la misma dirección de consecuencias", advierte.

De hecho, ha hecho hincapié en que expertos juristas, defensores animalistas que hayan discrepado de forma notable contra este proyecto de ley que genera "inseguridad" y puede "llegar al esperpento".

Desde Ciudadanos, el senador Miguel Sánchez López ha defendido la necesidad de una ley del bienestar animal pero exige al Parlamento no sumirse en trámites de urgencias y prisas sino un debate riguroso y a la altura que requiere para evitar "leyes caprichosas y sectarias que luego hay que rectificar como la ley del solo sí es sí".

El senador opina que esta es una nueva ley de la legislatura "sin la impronta del Partido Socialista" que ganó las elecciones ya que "como todas, está colada con calzador por sus socios". Ha afeado así al PSOE que esta "ni se su ley ni se le parece" y pronostica que, una vez más, le tocará decir: "yo no fuí, yo no sabía".

"Están ustedes avisados una y otra vez y caen siempre en la misma piedra. Las leyes que ustedes traen aquí son infumables y luego hay que modificarlas", ha apostillado sobre la ley de bienestar animal y la reforma del Código penal que promueve, en su opinión, la inseguridad jurídica.

Tampoco la norma cuenta con el beneplácito de Más Madrid, cuyo senador, Pablo Gómez Perpinyá, ha calificado al Gobierno de "irresponsable" y ha acusado a PSOE de falta de talante, predisposición y vocación de acuerdo, tanto que ha destacado que han logrado poner de acuerdo a todos los grupos opuestos.

Para Más Madrid, ambos proyectos tienen "errores de bulto" y valora los vetos para devolverlos al Congreso como "medidas extraordinaria" que hagan entender al Gobierno la necesidad de las modificaciones que los grupos demandan.

Desde ERC, la senadora Adelina Escandell que ha iniciado su intervención clamando que "sólo sí es sí", y ha manifestado que "no se entiende" que si se habla de derechos y bienestar de los animales, se haga una excepción con los que más violencia y maltrato padecen", como los perros de caza, rescate, de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Así, ha pedido que sendos proyectos de ley subsanen "errores" como que se incluya en la norma a los perros de caza cuando no estén ejerciendo sus funciones asignadas y que se penalice "cualquier tipo de zoofilia" y se elimine la posibilidad de sustituir la pena de prisión por multas en esa materia.

Por su parte, el senador de Compromis Carles Mulet ha avisado de que esto puede alentar un "turismo de zoofilia" en España y ha señalado que en el resto de Europa están "estremecidos" con la reforma del Código Penal.

A su juicio, la ley de Bienestar Animal "no tiene ni pies ni cabeza", pero su crítica ha sido aún mayor a la reforma del Código Penal sobre el delito del maltrato animal tiene algunos "aspectos positivos" pero retrocede en la protección a los animales y aumentará la impunidad de quienes los maltratan.

De ese modo, ha precisado que con la ley vigente hay prisión para maltratadores de animales y sentencias por abuso sexual a animales pero si la reforma propuesta se aprueba "se irán a casa con una multa". Mulet ha denunciado que el Gobierno quiere para los "peores maltratadores una multa inferior a las infracciones administrativas por maltrato", por lo que compara la modificación del Código Penal con "una película de ficción".

En su opinión, la reforma "no se puede hacer peor" y ha preguntado al Gobierno si quiere que España sea el "único país europeo que permite y fomenta la zoofilia" o si quiere fomentar el turismo zoofílico. "Sólo con este punto es suficiente para retirar esta ley, ya que con el código penal vigente hay condenas por abuso sexual a animales y hay sentencias. ¿Se equivocan los jueces o el Gobierno?", ha concluido.