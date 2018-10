SEO/BirdLife y cinco socios europeos, unidos para introducir la educación ambiental en las aulas a través de las aves

Publicado 26/07/2018 17:18:11 CET

SEO/BirdLife y cinco socios europeos organizaron un encuentro que tuvo lugar del 2 al 7 de julio en Maynooth (Irlanda), con el objetivo de introducir la educación ambiental en las aulas a través de las aves, que reunirá 60 docentes, procedentes de España, Polonia, Irlanda, República Checa, Eslovaquia y Macedonia junto a expertos en educación ambiental.

Durante el encuentro se desarrolló un curso de formación en educación medioambiental como parte del proyecto 'Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature', financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea.

SEO/BirdLife es socio de este proyecto junto con los socios de BirdLife International OTOP (Polonia), BirdWatch Ireland (Irlanda), CSO (República Checa), SOS/BirdLife (Eslovaquia) y MES (Macedonia). Además, el curso contó con la colaboración de expertos en metodologías educativas de la Universidad de Gdansk, en Polonia.

Diez profesores de cada uno de los seis países participantes asistieron a los talleres educativos y a las conferencias impartidas por expertos de la Universidad de Gdansk y coordinadores nacionales del proyecto 'Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature'. Además, los profesores compartieron sus propias experiencias en torno a la educación ambiental en sus países de origen.

Las sesiones del taller se llevaron a cabo utilizando un conjunto de materiales educativos especialmente producidos y desarrollados por la Universidad de Gdansk con la supervisión y asesoramiento técnicos de los coordinadores de los socios de BirdLife en cada país, adaptados especialmente para cada uno de los seis países participantes.

Además de la parte teórica, durante el encuentro se llevaron a cabo talleres al aire libre. "El clima excepcionalmente cálido y seco experimentado durante toda la semana nos permitió llevar a cabo una gran variedad de talleres al aire libre y permitió experimentar de primera mano los importantes beneficios educativos que se derivan de las interacciones genuinas con la naturaleza", ha apuntado el coordinador del proyecto desde SEO/BirdLife, Miguel Muñoz.

Por su parte, la profesora del CEIP Dos de Mayo Ángela Aldea, ha indicado que "este encuentro entre profesores ha resultado ser un momento de convivencia auténtica, de compartir experiencias y de integrar nuevas maneras de entender el mundo, especialmente nuestra conexión con las aves... Este aprendizaje ha reafirmado que, en educación, el contacto con la naturaleza es fundamental".

Otras de las participantes, Deanna Bullock, profesora del colegio Educrea el Mirador, comenta que "este acercamiento ha despertado en mí una nueva visión acerca las aves, del papel que jugamos en su protección y del gran abanico de posibilidades que tenemos para difundirlo a las nuevas generaciones".

Como resultado, SEO/BirdLife ofrecerá a los profesores de toda España un recurso de educación medioambiental adaptado a las aulas y los terrenos de las escuelas españolas.