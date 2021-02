Shark League celebra las nuevas medidas del Gobierno español para proteger a los marrajos en peligro de extinción

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Shark League for the Atlantic and Mediterranean ha celebrado las medidas aplicadas por el Gobierno español con el fin de proteger al marrajo dientuso, una de las especies de tiburón más preciadas y amenazadas del mundo.

La organización ha explicado en un comunicado que la nueva moratoria sobre el desembarque, la venta y el comercio se aplica a la población del Atlántico Norte, "especialmente diezmada, y podría reducir de forma significativa la grave sobrepesca que sufre desde hace mucho tiempo esta población".

Además, asegura que España ocupa mundialmente la primera posición en capturas de marrajo dientuso y es responsable de alrededor de la mitad de los desembarques de ejemplares de la población del Atlántico Norte.

Los científicos, según apunta Shark League, llevan mucho tiempo recomendando "recortes drásticos" en la pesca de marrajos dientusos del Atlántico Norte, empezando por una prohibición total de retención a bordo; y "hasta la fecha solamente Canadá ha acatado estos dictámenes".

La decisión de España se aplica a las capturas de 2021 de todos los buques españoles, independientemente de si pescan en aguas nacionales o en la altamar del Atlántico Norte. Con estas nuevas medidas, no se va a permitir la venta de la reserva de 90 toneladas de marrajo de España.

"A pesar de ser una medida que habría tenido que introducirse hace mucho tiempo, celebramos la prohibición de España para los marrajos como paso significativo en la conservación de los tiburones", ha afirmado la directora de conservación en Shark Trust, Ali Hood.

En este sentido, ha añadido que esta política "se basa en las recomendaciones de los expertos y es coherente con una miríada de compromisos políticos contraídos internacionalmente". "Instamos al Gobierno español a confirmar, mantener y ampliar esta protección tan necesaria, y animamos a otras naciones pesqueras de marrajos a seguir este mismo ejemplo", ha apuntado.

Shark League ha recordado que la Comisión Europea solamente ha propuesto hace muy poco las primeras cuotas pesqueras de la UE para el marrajo dientuso del Atlántico Norte. El límite de 288 toneladas -que supone una "grave desviación" respecto de los dictámenes científicos- aún tiene que ser aprobado por los ministros de pesca de la UE.

En su opinión, la UE fue "más proactiva" cuando en 2019 apoyó la propuesta de inclusión del marrajo en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

"Los países miembros de CITES de todo el mundo están ahora obligados a asegurarse de que las exportaciones y los desembarques de marrajo procedentes de alta mar provienen de pesquerías legales y sostenibles", ha indicado Shark League, que ha destacado que las propuestas de prohibición para el marrajo dientuso del Atlántico Norte presentadas en la Comisión Internación para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) cuentan con el apoyo de al menos 15 países, pero han sido repetidamente bloqueadas por la UE.

Shark League ha subrayado que la prohibición de España para el marrajo se hace pública "justo cuando un importante estudio publicado en la revista Nature advierte que la abundancia de los tiburones oceánicos se ha desplomado un 71% desde 1970, dejando tres cuartas partes de las especies amenazadas de extinción".