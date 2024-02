Estas son las mejores y más impactantes fotos submarinas del año 2024

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La impactante imagen de un buceador examinando en el fondo marítimo los restos de una cacería de ballenas en Groenlandia, ha valido al fotógrafo Alex Dawson el título de mejor fotógrafo submarino del año 2024, concedido por los premios ingleses UPY especializados en esta modalidad de fotografía. Este año han competido más de 6.500 fotografías en el certamen.

La imagen de Dawson, titulada 'Whale Bones', ha sido premiada en la categoría 'Gran Angular'. "Whale Bones fue fotografiado en las condiciones más duras, mientras un buceador desciende bajo la capa de hielo de Groenlandia para ser testigo de los cadáveres", ha dicho en un artículo para BBC News Alex Mustard, el encargado de presidir el jurado.

El concurso cuenta con 13 categorías premiadas, entre las que se encuentran: Macro, Gran Angular, Comportamiento, Naufragio... Además, hay categorías dedicadas exclusivamente para fotografías en aguas británicas.

En las categorías de 'Comportamiento' y 'Retrato', el fotógrafo español Rafael Fernández Caballero fue proclamado ganador en ambas gracias a sus fotografías 'The las bite of a Whale' y 'The Human Look of a Grey Whale'.

En ella podemos observar un primer plano de un ojo de ballena gris y como esta ballena devora una bola de cebo.

Otra categoría destacada ha sido la de 'Fotógrafo de Conservación Marina 2024', cuyo premio es entregado por la fundación 'Save our Seas'. Este año el ganador ha sido el portugués Nuno Sá por su trabajo 'Salvar a Golliat', que muestra a bañistas en la Costa de Caparica (Portugal) intentando salvar a un cachalote estancado cerca de la orilla.

Por otro lado, el americano Martin Broen ganó en la categoría 'Naufragios' con una fotografía de dos tanques hundidos en el fondo del mar en Jordania.