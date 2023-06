El TJUE declara inadmisible el recurso de un eurodiputado alemán contra incluir el gas y la nuclear en inversión verde

BRUSELAS, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal General de la Unión Europea ha declarado este miércoles inadmisible el recurso del eurodiputado socialista alemán René Repasi contra el reglamento de la Comisión Europea que incluye la energía nuclear y el gas en la lista de actividades económicas cubiertas por la taxonomía de la UE, un sistema de clasificación que establece una lista de inversiones sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

El acto delegado establece una serie de actividades económicas de transición, es decir, aquellas para las que no existen alternativas ni tecnológica ni económicamente viables de bajas emisiones de carbono, que considera que contribuyen sustancialmente a mitigar el cambio climático, entre ellas, determinadas actividades económicas relacionadas con el gas fósil y con la energía nuclear.

Repasi denunció que Bruselas se extralimitó en su potestad para adoptar actos delegados e interpuso ante el Tribunal General --en primera instancia del Tribunal de Justicia de la UE-- un recurso de anulación contra este reglamento en el que alegaba que transgredió la competencia legislativa del Parlamento y, por lo tanto, los derechos de los que él es titular como eurodiputado.

Sin embargo, el Tribunal, que se pronuncia por primera vez sobre la legitimación activa de un miembro del Parlamento para impugnar un reglamento delegado de la Comisión, ha declarado el recurso inadmisible ya que, a diferencia de la Eurocámara como institución, uno de sus miembros no puede impugnar un acto de ese tipo.

El auto recuerda que para que un particular esté directamente afectado por el acto en cuestión, deben cumplirse acumulativamente dos requisitos. Por una parte, la medida impugnada debe surtir efectos directamente en su situación jurídica y, por otra, no dejar ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por lo que señala que el demandante carece de legitimación activa al no verse directamente afectado por el reglamento.