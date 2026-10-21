WWF España pide al Gobierno acelerar las medidas para frenar la pérdida de biodiversidad de cara a 2030

WWF pide acelerar las medidas para frenar la pérdida de biodiversidad. - WWF ESPAÑA

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

WWF España ha pedido al Gobierno acelerar las medidas en favor de la biodiversidad y cumplir con los compromisos internacionales de 2030, en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP17) sobre Diversidad Biológica que se celebra en Armenia hasta el 30 de octubre.

La organización recuerda que, según el último informe de Naciones Unidas, los países avanzan muy lentamente ya que menos de la mitad de las metas nacionales están bien encaminadas para 2030, entre los que figura también España.

Según WWF, el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad presentado por el Ministerio de Transición Ecológica a 2030 "carece de ambición suficiente para afrontar la actual crisis de biodiversidad".

La organización enumera avances como el mayor conocimiento sobre el patrimonio natural y una importante superficie declarada como protegida en el medio terrestre, superando el 30%, y en el medio marino alcanza el 22,5%, así como la reciente elaboración de un Plan de Restauración de la naturaleza a nivel nacional.

Sin embargo, considera que la gran tarea pendiente es lograr un cambio de rumbo en las políticas agrarias, energéticas y financieras, principales impulsores de la pérdida de biodiversidad.

Por ejemplo, en materia energética considera que ha habido avances en España pero estima que el ritmo de implementación y la electrificación de sectores clave sigue siendo insuficiente para limitar el aumento de temperaturas a 1,5ºC frente a niveles preindustriales.

A su juicio, para seguir avanzando, además de limitar los impactos locales sobre la biodiversidad y las personas, ven necesario que se apruebe el Real decreto de Zonas de Aceleración para Energías Renovables, determinando los procedimientos, criterios y plazos para su designación y garantizando que el desarrollo energético se lleva a cabo, prioritariamente, en superficies artificiales.

Además, considera imprescindible que las políticas agrarias a nivel europeo y estatal sean más ambiciosas desde el punto de vista ambiental y sin retrocesos para la protección de la biodiversidad, por lo que ponen el foco en las negociaciones en marcha de la futura PAC.

En cuanto al sistema financiero, señala que, aunque se han iniciado los trabajos técnicos para identificar y priorizar los subsidios e incentivos perjudiciales para el patrimonio natural y la biodiversidad por parte del Ministerio de Transición Ecológica, estos trabajos no han sido presentados públicamente.

Por otro lado, WWF defiende que se debe avanzar en planes y estrategias para recuperación de especies amenazadas (como la marsopa, el cormorán moñudo o el desmán ibérico, entre otros) y revisar el Catálogo nacional de Especies amenazadas, siguiendo criterios científicos para incluir a especies como el lobo, el salmón o la anguila europea.

Asimismo, recuerda que España tiene pendiente aprobar la Ley para definir las autoridades de control competentes y el régimen sancionador a nivel nacional y así poder aplicar este reglamento de manera eficaz, entre otras iniciativas.