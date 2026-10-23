El 55,7% de los españoles siguió habitualmente los canales de RTVE en el segundo trimestre de 2026, un 3,6% más

Archivo - Inmediaciones de la sede de RTVE con Torrespaña, conocida popularmente como `El Pirulíen el mismo día en que PP y PSOE han anunciado el cierre de un acuerdo para renovar el Consejo del organismo público, en Madrid, (España), a 25 de febrero de - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 55,7% de los españoles vio habitualmente alguno de los canales de RTVE (La 1, La 2, Canal 24 horas, Teledeporte y Clan) durante el segundo trimestre, lo que supone un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior cuando el seguimiento se situó en el 52,1%.

Así lo muestran los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) dados a conocer este viernes. La encuesta de esta oleada se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2026 e incluyó a 6.009 hogares y 8.853 individuos.

Además, el 37,7% de los españoles siguió habitualmente los informativos de RTVE frente al 36% registrado en el segundo trimestre de 2025. Los que más seguimiento hacen de estos programas son los espectadores de 65 o más años, con un 52,9%.

Por franjas de edad, el público mayoritario continuó siendo el de los mayores de 65 años (69,9%) y los de 50 a 64 años (59,9%), aunque destacó el aumento entre los más jóvenes (16 a 24 años) que pasaron del 29,3% al 56,2%. Los más mayores también fueron quienes más siguieron los informativos de la televisión pública (52,9%).

Por otro lado, la investigación pone de relieve que el 31,1% de los individuos consideró objetiva la información que ofrecen los programas informativos de RTVE, mientras que el 27,7% manifestó la opinión contraria. Entre los espectadores habituales de los informativos, el 60,6% consideró objetiva la información.

En relación con la programación infantil de Clan, el estudio refleja que casi cuatro de cada diez hogares con menores (o que se hacen cargo de ellos) consideraron que fue variada y de calidad, y un 14% creyó lo contrario por la escasa calidad (44,3%) y la falta de contenidos de carácter educativo y cultural (38,1%).

Finalmente, los encuestados destacaron también la falta de contenidos de carácter informativo dirigidos especialmente a menores (21,9%) y la falta de contenidos de carácter social y cívico (21,7%).