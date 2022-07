El 73% de las familias numerosas en España tiene dificultades para llegar a fin de mes, según un estudio

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 73% de las familias numerosas en España (más de 7 de cada 10) tiene dificultades para llegar a fin de mes, según el IX Estudio sobre las Familias Numerosas en España, realizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y presentado este miércoles.

El estudio, que se basa en más de 1.800 encuestas a familias de toda España, pone de manifiesto que "tener 3 o más hijos y unos ingresos que no superan los 2.000 euros supone tener dificultades para llegar a fin de mes o tener que recortar gastos para poder hacerlo".

En concreto, según el estudio, realizado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un 31,7% de las familias numerosas en España tienen dificultades para llegar a fin de mes, un 24,5% dicen que tienen que reducir su presupuesto, un 12,2% tienen que recurrir a ahorros o incluso pedir un préstamo, y un 4%, recurrir a la ayuda de un familiar o de una ONG (0,7%).

Según precisa la FEFN, esta situación tiene que ver con el nivel de ingresos de estos hogares, compuestos por una media de cinco personas y en los que mayoritariamente entran dos sueldos (en el 66% de los casos). La horquilla en la que se mueven más familias (el 22,6%) es la de ingresos de entre 2.500 y 3.500 euros, seguida de la de entre 2.000 y 2.500 euros (un 17%).

Frente a ellos, casi un tercio de las familias, un 29,9%, vive con menos de 2.000 euros al mes, cantidad con la que debe cubrir los gastos básicos de alimentación, higiene, vestimenta, educación, salud, transporte, vivienda y suministros básicos como la luz, el gas o el agua, según recuerda la FEFN.

Precisamente, dada la subida de precios que estos bienes han experimentado, las familias numerosas piden descuentos en estos suministros básicos, pues consideran que esta medida sería la segunda más importante para su hogar por detrás de aumentar la cuantía de las ayudas por hijo.

UN 13% SE BENEFICIA DEL COMPLEMENTO A LA CRIANZA

Sobre las ayudas por hijo, el estudio revela que un 13,4% de los encuestados se está beneficiando del nuevo complemento para infancia, y de los que la reciben, casi la mitad ya venía recibiendo la antigua prestación por hijo a cargo. De los que no han percibido esta "renta crianza", un 32,5% asegura que ha sido por superar el umbral de renta, otro 32%, por no conocer bien esta ayuda y un 15,6% reconoce no haberla pedido.

La mayoría de las familias (47,8%) considera que la ayuda por hijo es una medida con "mucha" o "bastante" utilidad aunque un 42,4% valora "poco" esta ayuda. En todo caso, un 63,5% de las familias numerosas considera que se debería ampliar el umbral de renta y patrimonio, y un 22,8% pide que se simplifique el trámite para que sea más sencillo acceder a la ayuda.

"Las CCAA y el Gobierno están impulsando políticas natalistas que nos parecen muy acertadas porque para empezar a tener hijos es importante que se apoye la natalidad pero también que se tenga en cuenta a las familias que ya han tenido hijos y que necesitan apoyo, sobre todo, en estos momentos de crisis e inflación por las nubes", ha valorado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, este miércoles en rueda de prensa para presentar el estudio.

Atendiendo al Ingreso Mínimo Vital (IMV), Trigo ha manifestado que "solo un 2,3%" de las familias numerosas encuestadas accede a él. Entre los problemas para recibir esta prestación, ha señalado que "solo se cuentan los tres primeros hijos" por lo que ha pedido que se elimine este límite.

La encuesta también revela que más de la mitad de las familias numerosas, el 51,9%, afirma que le habría gustado tener más hijos y un 42,4% asegura que no lo ha hecho por razones económicas, un 24,3%, por "otros motivos" sin especificar y un 13,5%, por temas de conciliación.

Además, las familias numerosas dicen sentirse un poco "bichos raros" en la sociedad, pues creen que les miran con extrañeza y sin comprenderles por tener tantos hijos. Así lo afirman el 73,5% de las familias, frente a un 5,8% que cree que los demás sienten envidia de su situación familiar, "más divertida y gratificante" o un 6,7% que cree que la sociedad les percibe "con desdén por tener una familia grande".

LAS MUJERES PRIORIZAN LA CONCILIACIÓN AL SUELDO

En cuanto al empleo, los aspectos que más valoran las familias numerosas a la hora de aceptar un trabajo son el salario y la estabilidad laboral (ambas con un 4,2 sobre 6) seguidos de la conciliación (3,8) y las medidas de apoyo a los hijos (3,2).

Si bien, esta valoración cambia en función de si responden hombres o mujeres, ya que las madres de familia numerosa priorizan las medidas de conciliación por delante del sueldo.

Así, para ellas, las dos cuestiones más importantes en un empleo son la estabilidad (28,3%) y poder compaginar trabajo y familia (24,6%), mientras que el salario ocupa la tercera posición (20,9%). En el caso de los padres, priorizan estabilidad (32,3%) y salario (30,2%), dejando la conciliación en tercer lugar (12,9%).

José Manuel Trigo ha destacado que "es muy importante conocer bien a estos hogares porque a menudo se tiene una imagen distorsionada de la realidad" pues, según ha precisado, "las familias numerosas no son ricas ni viven en mansiones".

Según el informe, la mayoría de familias numerosas (66%) son de tres hijos en edad escolar; un 11,4% son reconstituidas --las que aportan hijos de relaciones anteriores-- y un 6,5%, monoparentales; en un 20,7% de estos hogares vive alguna persona con discapacidad; y un 6,4% están formadas por inmigrantes, la mayoría de ellos, procedentes de América del Sur.

Además, de los datos se desprende que más de la mitad (56,2%) de los padres y madres de familia numerosa tienen formación universitaria (56,2%); que un 9% está en paro y un 10,4% se dedica a hacer trabajo doméstico no remunerado. Respecto a la vivienda, las familias numerosas habitan mayoritariamente en casas de 75 a 100 metros cuadrados (33%) y entre 100 y 150 metros cuadrados (32%), y la mayoría está pagando hipoteca (59%).

Preguntado por si la pandemia de la Covid-19 ha provocado un empeoramiento de las condiciones de las familias numerosas, Trigo ha declarado que "no cabe duda que durante la pandemia ha habido muchos ERTEs, despidos y ha afectado a las familias numerosas" que ahora están en proceso de recuperación.

Sobre las becas educativas anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que permiten que familias con una mayor renta puedan acceder a estas ayudas, el presidente de la FEFN ha valorado que "toda ayuda es buena y bien vista" y que "toda ayuda debería extenderse a toda España".