Un 83% de españoles cree que es más difícil formar una familia ahora que en generaciones anteriores, según un estudio

08/01/2019

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS)

El 83 por ciento de los españoles considera que en la actualidad es más difícil formar una familia que en generaciones anteriores, según el VIII Barómetro de la Familia elaborado por GAD3 para The Family Watch.

El estudio, realizado a partir de 601 encuestas telefónicas en todo el territorio nacional, ha sido presentado este martes 8 de enero por la directora general de The Family Watch, María José Olesti; la responsable del área de investigación de GAD3, Sara Morais; y el secretario general de la Fundación Madrid Vivo, Carlos de la Mata, entidad que patrocina el estudio.

"Es llamativo que en los menores de 45 años, donde se concentra la población en edad fértil, el 90 por ciento cree que hoy es más difícil formar una familia, son conscientes de que las circunstancias laborales y económicas han cambiado. En la mayoría de los casos, desean replicar el modelo que han vivido en su casa y a pesar de las dificultades, el deseo de tener hijos está ahí. El 60 por ciento de 20 a 45 años desean tener hijos, aunque es cierto que lo ven como una meta más a largo plazo", ha indicado Morais.

En concreto, el informe revela que para el 87 por ciento de los encuestados menores de 45 años su prioridad para los próximos cinco años es prosperar en su vida profesional. También entran dentro de las prioridades a corto plazo de los españoles viajar (68 por ciento) y ampliar los estudios (67 por ciento). Mientras, formar familia es una prioridad a corto plazo para el 48 por ciento de las personas en ese grupo de edad.

En todo caso, hay que tener en cuenta que en ese grupo de edad, se incluyen tanto encuestados que por el momento no quieren tener hijos como personas que ya tienen hijos y que no quieren ampliar familia. Entre los que no quieren tener hijos o más de los que tienen, el 69,3 por ciento explica que el motivo es que es "demasiado mayor", el 58,2 por ciento asegura que ya tiene todos los que quiere, un 12 por ciento lo achaca a la falta de ingresos, un 8,1 por ciento argumenta que es por falta de tiempo y un 3 por ciento dice ser demasiado joven.

En cualquier caso, de los datos se desprende que el 60 por ciento de encuestados de entre 20 y 45 años desearía tener hijos. Si bien, hay algunos aspectos que consideran determinantes para tomar la decisión de formar una familia.

Así, entre los encuestados que ya tienen hijos, un 86 por ciento opina que influyó bastante o mucho a la hora de tenerlos el apoyo de la pareja; para un 79 por ciento, fue bastante o muy determinante la estabilidad laboral; para un 79 por ciento tuvieron bastante o mucha importancia los recursos económicos suficientes; para un 77 por ciento, el tiempo disponible para dedicar a sus hijos; y para un 23 por ciento, el apoyo de las administraciones públicas.

En cuanto a la conciliación, un 35 por ciento de los entrevistados asegura que no le resulta fácil conciliar su trabajo con la vida personal y familiar. Así, el 23,1 por ciento reconoce que no tiene tiempo a diario para cuidar de sus hijos, nietos o personas mayores o dependientes a su cargo; y un 23,8 por ciento afirma que no duerme las horas necesarias para descansar bien.

"Se necesita un mayor reconocimiento social, laboral y político del valor de la maternidad, la riqueza que tienen las relaciones intergeneracionales, ese papel fundamental que representan nuestros mayores, en definitiva, reconocer la función insustituible de la familia en la sociedad", ha subrayado Olesti.

Sobre las actividades que se realizan en familia al menos una vez al mes, las que menos realizan los españoles son: ir al cine (29,4 por ciento) o practicar algún deporte (40,3 por ciento). Por el contrario, la actividad que más realizan en familia, según indican, es hacer la compra (91 por ciento), por delante de acudir a actividades culturales (53,7 por ciento) o viajar (49,6 por ciento).

EL 65% EN CONTRA DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS

El estudio también dedica un apartado específico a la adicción al juego y pone de relieve que un 65 por ciento de los españoles cree que las apuestas deportivas son perjudiciales para la sociedad. Además, un 78,6 por ciento opina que el incremento de la publicidad de estas fomenta la ludopatía entre los jóvenes.

De hecho, existe la percepción (40 por ciento) de que en el último año no ha disminuido la práctica. En este sentido, un 51,4 por ciento está en contra de los anuncios de apuestas durante acontecimientos deportivos. La directora general de The Family Watch, María José Olesti, ha recordado que en este sentido presentaron una proposición no de Ley para que la legislación sea más dura con esta práctica.

Atendiendo a Internet y las redes sociales, para el 85 por ciento de los encuestados estas han propiciado una disminución del respeto a la intimidad, un 88 por ciento cree que han incrementado el riesgo de acoso anónimo, y un 73 por ciento piensa que proyectan una imagen sexualizada de los menores.

Por otro lado, en relación a los hábitos de transporte, un 53,6 por ciento de los entrevistados piensa que los planes de movilidad de su ciudad no tienen en cuenta las necesidades de transporte de las familias. Asimismo, un 71,6 por ciento asegura que se plantearía comprar un coche respetuoso con el medio ambiente si hubiese ayudas económicas estatales.