Un 88,4% de españoles acepta que existan otras formas de pareja aparte del matrimonio tradicional, según el CIS

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un 88,4% de los españoles está "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con que existen muchas otras formas "aceptables" de pareja aparte del matrimonio tradicional, según el avance de resultados del estudio 'Participación política', publicado este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, el CIS pregunta a los encuestados si están muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la siguiente frase: 'Además del matrimonio tradicional, existen muchas otras formas aceptables de relacionarse en pareja'.

Así, un 43% de los entrevistados asegura estar "muy de acuerdo" con esta afirmación y un 45,4% dice estar "de acuerdo", frente a un 9,8% que no está de acuerdo (de este porcentaje, un 7,7% está "en desacuerdo" y un 2,1%, "muy en desacuerdo").

Por otro lado, el estudio muestra que la mayor parte de la población (un 93%) considera que se debe "lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida".

En concreto, un 61,7% asegura estar "muy de acuerdo" con esta afirmación y un 31,3%, "de acuerdo", frente a un 4,6% que dice estar "en desacuerdo" y un 1,6%, "muy en desacuerdo".

MENOS DE UN 20% SE DECLARAN CATÓLICOS PRACTICANTES

Además, un 19,5% de los encuestados se declaran católicos practicantes, frente a un 37,1% que se definen como católicos no practicantes; un 15,1%, ateos (que niegan la existencia de Dios); un 12,6%, agnósticos (que no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) y un 9,4%, indiferentes o no creyentes. Además, un 4,4% se declara creyente de otra religión.

Entre los creyentes, ya sean católicos o de otra religión, el 24,1% señala que nunca va a misa u otros oficios religiosos (sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales); un 26,5%, casi nunca; un 22,3%, varias veces al año; un 9,8%, dos o tres veces al mes; un 11,3%, todos los domingos y festivos, y un 5,4%, varias veces a la semana.

Asimismo, el estudio revela que más de la mitad de la población (un 53%) nunca ha pertenecido a ninguna asociación de caridad o ayuda social, como Cáritas, Cruz Roja u otras, frente a un 13% que pertenece actualmente y participa activamente; un 12,6% que pertenece pero no participa activamente y un 20,6% que perteneció en el pasado.

En el caso de organizaciones pacifistas, de derechos humanos o de comercio justo (como Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, SOS Racismo), un 87,9% de los encuestados indican que nunca han participado en este tipo de ONG, frente a un 2,8% que participan activamente en la actualidad; un 3% que pertenecen a alguna de ellas pero no participan activamente, y un 5,5% que perteneció en el pasado.