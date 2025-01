Aagesen pide "acelerar" las Zonas de Bajas Emisiones: "Ya no valen excusas"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido acelerar "todas las medidas que tengan que ver con las Zonas de Bajar Emisiones (ZBE)". "Hay una guía con unas directrices muy claras de cómo aplicar esas ZBE, con lo cual ya no valen las excusas", ha señalado.

Así se ha expresado en la presentación del Perfil Ambiental de España (PAE) de 2023, donde ha remarcado que este informe muestra "lecciones aprendidas", pero también "actuaciones necesarias", algo "importantísimo" para hacer funcionar una agenda "tan transversal" como la que lleva el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (MITECO).

En este sentido, ha indicado que MITECO va a continuar impulsando la circularidad y ha recordado que ya se ha impulsado desde el organismo "numerosas iniciativas" en este marco en el campo del textil, de energías renovables y de plásticos. A su parecer, la circularidad "no solo da autonomía estratégica", sino que permite generar en España productos de tal manera que no el país no tenga dependencias de otras naciones en un contexto geopolítico "extraordinariamente complicado".

Asimismo, ha destacado que el Ministerio va a seguir trabajando en la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que su implementación sea "efectiva" y va a continuar desarrollando la regulación que tiene que ser "cambiante" para "acompasarse a los tiempos".

Por último, ha recordado que en diciembre se lanzó la consulta pública previa a la actualización de la "Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050" y que MITECO actualmente trabaja en la actualización de la Estrategia de Reto Demográfico.

El PAE de 2023 cuenta con 100 indicadores divididos en ocho categorías que permiten seguir la evolución medioambiental de España: energía y clima, presiones climáticas, agua y presiones sobre el agua, patrimonio natural terrestre, patrimonio natural marino, uso de materiales y economía circular, sostenibilidad y contaminación, tóxicos y salud ambiental.