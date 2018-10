El actor Christian Escuredo se pondrá en la piel de Jesucristo en '33 El Musical'

Publicado 25/09/2018 18:45:53 CET

El actor Christian Escuredo ('Fariña' y 'Priscilla, El musical') se pondrá en la piel de Jesucristo en '33 El Musical', una producción musical que subirá a escena la vida de Jesús a partir del próximo 22 de noviembre, y que cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros.

Así se ha dado a conocer este martes 25 de septiembre en la presentación de los actores de '33 El Musical', un acto en el que han participado el autor, compositor y director del montaje, Toño Casado, y los productores de la obra, Felipe García-Quirós y Nacho Alonso.

Según han informado los promotores del proyecto, Escuredo viajó a Tierra Santa el pasado mes de julio para meterse en el personaje y, a menos de dos meses del estreno, ensaya junto a sus compañeros de reparto para acercar "la historia entre todas las historias".

En relación con el elenco, han detallado que lo completan otros 27 actores que han participado en series de televisión, musicales y concursos como 'Operación Triunfo' y 'La Voz'. Así, han indicado que más de 2.000 personas se presentaron al casting el pasado mes de mayo, de las que 28 resultaron finalmente seleccionadas.

"Es una oportunidad para redescubrir la Historia", ha destacado Casado durante la presentación, donde ha añadido que "la dimensión de este proyecto es bestial" y que el espectador vivirá "una experiencia única".

En relación con los equipos creativo y técnico, han detallado que han trabajado en 'El Rey León', 'La Bella y la Bestia', 'Billy Elliot', 'Mamma Mia', 'El Guardaespaldas', 'El Fantasma de la Ópera', '40 El Musical' y 'Hoy no me puedo levantar', entre otros.

De este modo, entre los profesionales que componen el equipo de '33 El Musical' destacan Julio Awad, director musical de 'La Bella y la Bestia', 'Annie', 'My Fair Lady' y 'El Fantasma de la Ópera', entre otros; y el diseñador de sonido Javier Isequilla, que ha participado en musicales como 'Chicago', 'We Will Rock You' y 'La Familia Addams'.

También participan en el proyecto Carlos Torrijos, que ha diseñado la iluminación para 'Billy Elliot', 'Hoy no me puedo levantar' y '40 El Musical', entre otros; los diseñadores de escenografía David Pizarro y Roberto del Campo, que han trabajado en numerosos musicales; y Juan Sebastián, responsable del vestuario de obras de ópera como 'Salomé' y 'La Breche', y de teatro, como 'Acastos', 'El Padre' y 'Escuadra hacia la muerte'.

A nivel de producción, han puesto de manifiesto que '33 El Musical' contará con videomapping, un recurso escénico que solo se ve en los grandes musicales de Broadway y Reino Unido.

Por otro lado, han anunciado que '33 El Musical' se representará en Espacio 33, un recinto que cuenta con una carpa abovedada y calefactada de 2.100 metros cuadrados y 19 metros de altura --equivalente a un sexto piso--, en la que se ha levantado un teatro con capacidad para más de 1.000 espectadores, un escenario de grandes dimensiones y una boca escénica de 14 metros. Cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros entre la escenografía y la carpa.