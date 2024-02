Acusan de sectarismo a alcalde de Pamplona por impedir que Esperanza Aguirre participe en un acto en un local municipal

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Pompaelo ha acusado al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de "sectarismo" después que el Consistorio haya cancelado "la reserva de sala que teníamos acordada con el Civivox Condestable", un local municipal, para la celebración de un coloquio con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el día 14 de febrero.

La conferencia, informan desde la asociación, se celebrará en la fecha y hora anunciados, pero en el salón Enrique IV del hotel Tres Reyes de Pamplona.

En un comunicado, la asociación ha recordado que, este jueves, el gobierno municipal "emitió un comunicado pretendiendo negar el derecho a hablar en Pamplona (en otro acto de Pompaelo) a Rodolfo Martín Villa, que como ministro de Adolfo Suárez fue clave en la democratización no sólo de España sino, en concreto, de las instituciones de Navarra, y del restablecimiento del Fuero". "Hace ya años que la minoría nacionalista, con apoyo de la extrema izquierda, acosa a Martín Villa sin éxito", ha censurado.

Pompaelo ha pedido al alcalde de Pamplona que "no de mal ejemplo". "Ejercer el sectarismo desde cargos públicos, intentando silenciar a quien no le gusta, boicoteando a personajes que no comulgan con sus ideas o quitando el uso de medios municipales a quien dice lo que no le apetece escuchar, no sólo roza la prevaricación, sino que sienta muy mal precedente", ha criticado.

Desde la asociación aseguran que "el próximo alcalde no será de Bildu" y se preguntan "¿qué pasaría si decide privar del uso de recursos municipales a todos los grupos afines a su partido que anidan en ellos? ¿Qué pasaría si decide boicotear o excluir a los grupos que defienden valores o ideas que no le gustan? ¿Con qué cara iba a reprochárselo el señor Asiron después de haberlo hecho él, ya desde sus primeros días de alcalde?".

"El ayuntamiento no es un medio para imponer sus ideas o sus relatos, sino para resolver las necesidades de los vecinos de Pamplona. Entre ellas, la de asegurar la pluralidad y la convivencia entre personas de ideologías diferentes. Eso no se hace ni con boicots ni con cancelaciones, sino dando ejemplo de respeto", han defendido.

"Cancelar una reserva de sala para un acto programado hace meses, para el que ya se han incurrido gastos significativos, podría resultar más que perjudicial para una pequeña asociación cultural independiente", han destacado.