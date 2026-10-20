La AEPD recibe más de 3.000 notificaciones de brechas de datos personales en el primer semestre del año, un 138% más

Archivo - Detalle de la tecla Windows en un ordenador portátil. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha registrado 3.027 brechas de datos personales notificadas por los responsables de tratamiento durante el primer semestre de 2026, frente a las 1.271 registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 138%.

Así lo ha dado a conocer este martes la Agencia, que ha destacado que entre enero y agosto ha recibido 4.556 notificaciones respecto a las 1.728 del mismo periodo en 2025, lo que representa un 163% más.

De este modo, las brechas de datos personales notificadas a la Agencia en el primer semestre de 2026 superan a las recibidas durante todo 2025, cuando se registraron 2.765.

En este contexto, la Agencia ha destacado que en marzo detectó que un incidente producido en un único encargado del tratamiento provocó una brecha de datos personales en múltiples responsables.

Asimismo, el informe correspondiente a julio señala que las notificaciones relacionadas con establecimientos hoteleros y sus encargados del tratamiento, generalmente proveedores de software de gestión de reservas, habían contribuido en gran medida al aumento de las notificaciones recibidas por la AEPD en los meses anteriores.

"En muchas de estas brechas, terceros no legitimados acceden a datos personales de clientes y a información de sus reservas, que posteriormente puede ser utilizada para realizar intentos de fraude", ha subrayado.

Por otro lado, la AEPD ha indicado que el ransomware continúa provocando brechas de datos personales en organizaciones de distintos sectores y puede comprometer tanto la disponibilidad como la confidencialidad de los datos.

Así, ha recordado la "necesidad de que responsables y encargados cuenten con medidas preventivas adecuadas al nivel de riesgo y con procedimientos que permitan actuar ante una brecha para minimizar sus posibles consecuencias".

La AEPD ha apuntado también que los responsables que notificaron una brecha de datos personales a la Agencia emitieron en el primer semestre de 2026 más de 71 millones de comunicaciones a interesados al apreciarse la posibilidad de riesgo alto.