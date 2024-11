Alba Lago, Alejandra Herranz, Franganillo, Helena Resano, José Luis Pérez y Sandra Golpe, nominados a los Iris 2024

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alba Lago por Noticias Cuatro 14.00H (Cuatro), Alejandra Herranz por TD1 (La 1 de TVE), Carlos Franganillo por Informativos Telecinco 21.00H (Telecinco), Helena Resano por laSexta Noticias 14H (laSexta), José Luis Pérez por Trece al día (Trece) y Sandra Golpe por Antena 3 Noticias 1 (Antena 3) son los nominados a Mejor presentador de informativos de los premios Iris de la Academia de la Televisión 2024.

Según ha anunciado la institución, los candidatos a Mejor presentador de programas de entretenimiento son Carlos Sobera por First Dates (Cuatro), Chenoa por Operación Triunfo (Prime Video), David Broncano por La Revuelta (La 1 de TVE), Eva González por La Voz (Antena 3), Pablo Motos por El Hormiguero (Antena 3), Ramón García por El Grand Prix del Verano (La 1 de TVE).

En el caso de los espacios de actualidad, los nominados son Ana Rosa Quintana por TardeAR (Telecinco), Joaquín Prat por Vamos a ver (Telecinco), Risto Mejide por Todo es mentira (Cuatro), Silvia Intxaurrondo por La hora de La 1 (La 1 de TVE), Sonsoles Ónega por Y ahora Sonsoles (Antena 3), Susanna Griso por Espejo Público (Antena 3).

El mejor reportero estará entre Alejandra Andrade por Fuera de cobertura (Cuatro), Almudena Ariza por Telediario La 1 de TVE (La 1 de TVE), Jalis de la Serna por Enviado especial (laSexta), Mónica Marchante por Retransmisiones de fútbol (Movistar Plus+), Pilar Cebrián por Antena 3 Noticias (Antena 3), Vicente Gil (a título póstumo) por Informe Semanal. Conflictos de Ucrania y Gaza (La 1 de TVE).

En cuanto al Mejor informativo, el premio podría ser para Antena 3 Noticias (Antena 3), Aragón Noticias 1 (Aragón TV), Informativos Telecinco 21.00H (Telecinco), Informe Semanal: 11M, el fin del silencio (RTVE), laSexta Noticias 20H (laSexta), Noticias Cuatro 14.00H (Cuatro).

Los nominados a Mejor programa de actualidad o magazine son El día después (Movistar Plus+), Espejo Público (Antena 3), Y ahora Sonsoles (Antena 3), Madrid Directo (Telemadrid), TardeAR (Telecinco) y Todo es mentira (Cuatro); mientras que los candidatos a mejor programa de entretenimiento son El Hormiguero (Antena 3) El Grand Prix del Verano (La 1 de TVE), La Revuelta (La 1 de TVE), Ilustres Ignorantes (T17, Movistar Plus +), Operación Triunfo (Prime Video) y Supervivientes (Telecinco).

En la lista para alzarse como la Mejor ficción se encuentran Cristóbal Balenciaga (Disney+), El caso Asunta (Netflix), Entrevías (Telecinco), La Mesías (Movistar Plus+), Reina Roja (Prime Video) y Sueños de libertad (Antena 3); y en la de Mejor programa divulgativo 100% Únicos (Mediaset), Control de fronteras: España (DMAX) Cómo funciona, Madrid (Telemadrid), Generación porno (Prime Video, TV3, EITB y Telemadrid), La matemática del espejo (La 2 de TVE) y Seguridad Vital 5.0 (La 2 de TVE).

PROGRAMA INFANTIL

Son candidatos a Mejor programa infantil Aprendemos en Clan: La caja (Clan de TVE), Equipo Planeta (Castilla La Mancha Media), La casa de los retos (Boing), La pizarra mágica (Canal Málaga TV), Los argonautas y la moneda de oro (Clan de TVE) y Samuel (Clan de TVE); y los de Mejor programa documental Acoustic Home (T3, MAX, EITB), Cómo cazar a un monstruo (Prime Video), El caso Sancho (MAX), Esta ambición desmedida (Movistar Plus+) Lucrecia: un crimen de odio (Disney+) y Una historia de crímenes (Telemadrid, A Púnt Media y Prime Video).

Candela Peña por El caso Asunta (Netflix), Carmen Machi por La Mesías (Movistar Plus+), Elena Anaya por Las largas sombras (Disney+), Eva Longoria por Tierra de mujeres (Apple TV+), Natalia Sánchez por Sueños de libertad (Antena 3) y Vicky Luengo por Reina Roja (Prime Video) son las candidatas a Mejor actriz y, a Mejor actor, Álex García por El Inmortal (T2, Movistar Plus+), Alberto San Juan por Cristóbal Balenciaga (Disney+), José Coronado por Entrevías (Telecinco), Luis Tosar por La Ley del mar (La 1 de TVE), Miguel Herrán por Los Farad (Prime Video) y Quim Gutiérrez por El cuerpo en llamas (Netflix).

En Mejor dirección de programas los candidatos al premio son Alfonso Arús por Aruser@s (laSexta), Ángel Ludeña por Supervivientes (Telecinco), David Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce por La Revuelta (La 1 de TVE), Gabriela Ventura por El Grand Prix del Verano (La 1 de TVE), Javier Coronas por Ilustres Ignorantes (T17) (Movistar Plus +), Pablo Motos y Jorge Salvador por El Hormiguero (Antena 3).

El premio a Mejor dirección de ficción 'Antonio Mercero' estará entre Carlos Sedes y Jacobo Martínez por El caso Asunta (Netflix), Iñaki Mercero por Entrevías (Telecinco), Javier Ambrossi y Javier Calvo por La Mesías (Movistar Plus+), Juana Macías y Polo Menárguez por Las abogadas (La 1 de TVE), Koldo Serra por Reina Roja (Prime Video) y Paco Cabezas y Juan Miguel del Castillo por La red púrpura (Atresplayer).

Al premio a la Mejor realización están nominados Álvaro Santamarina por La Voz (Antena 3), Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz por Supervivientes (Telecinco), Juan Gregorio Rodríguez por El Desafío (Antena 3), Marta Fernández y Lara Vico por Gran Hermano (Telecinco), Mónica Artigas por Gomaespuma El Reencuentro (Movistar Plus+) y Valerio Boserman por El Grand Prix del Verano (La 1 de TVE).

Los nominados por la Producción de ficción son Albert Bori por Entrevías (Telecinco), Amaya Muruzábal, Pere Roca y Juan Gómez-Jurado por Reina Roja (Prime Video), Domingo Corral, Fran Araújo, Susana Herreras, Javier Ambrossi y Javier Calvo por La Mesías (Movistar Plus+), Jaume Banacolocha, Joan Noguera y Montse García por Sueños de libertad (Antena 3), Ramón Campos por El caso Asunta (Netflix), Xabi Berzosa y Sofía Fábregas por Cristóbal Balenciaga (Disney+),

Respecto a la Producción de entretenimiento, son candidatos Arturo Valls, Jorge Pezzi, José Miguel Contreras, Bruna Hernando por That's My Jam España (Movistar Plus+), Corinna Sarsanedas y Anna Camprubí por Tu cara me suena (Antena 3), David Cardona, Ángeles Villamarín y Meritxell Struch por Supervivientes (Telecinco), Javier Tomás, Montxo Cabello y Georgina Rodríguez por Soy Georgina (Netflix), Jorge Salvador y Jorge Ventosa por El desafío (Antena 3), Patricia de Orive, Engel Serón y Cristina Benavente por El Grand Prix del Verano (La 1 de TVE).

El premio por el Guion de ficción lo disputarán David Bermejo por Entrevías (Telecinco), Javier Ambrossi y Javier Calvo por La Mesías (Movistar Plus+), Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga, Lourdes Navarro por Cristóbal Balenciaga (Disney+), Ramón Campos, Gema R. Neira, David Orea, Jon de la Cuesta, Javier Chacártegui por El caso Asunta (Netflix), Salvador Perpiñá y Amaya Muruzábal por Reina Roja (Prime Video) y Valentina Viso y Dani González por Esto no es Suecia (La 2 de TVE),

Finalmente, el premio al Guion de entretenimiento podría ser para Berto Romero, Rafael Barceló y Jùlia Cot por El consultorio de Berto (Movistar Plus+), David Navas, Eduardo García, Jose A. González, Irene Varela, Yaiza Nuevo, Diego Saucedo, Manuel Gay, Olalla Granja, Carles Sanchez, Jesus Torres, Carlos J. Pérez, David Dato, Mikel Uribe, Iratxe Fernandez, Lucas Fuentes y Alberto Pérez por El Intermedio (laSexta) o Javier Pilar y Carlos Soria por El Grand Prix del Verano (La 1 de TVE).

Javier Valera, Diego Fabiano, Helena Pozuelo, Daniel Álvarez, Elena Beltrán, Javier Díaz-Pines, Xavi Daura, Sandra Flores, Manuel Álvarez, Yunez Chaib, Ignacio Rubin y Miguel Campos por La Revuelta (La 1 de TVE), Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Juan del Val, María Dabán, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Julia Alcocer, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Jorge Marrón, Alberto Sierra, Jorge López, Juan Herrera, Antonio Tejerina y Miguel Gardeñes por El Hormiguero (Antena 3) y Lucía Carrero, Fernando Gamero, Beltrán Parra y Víctor Almazán por Joaquín el Novato (Antena 3) también están nominados en dicha categoría.