Alcalde de Pamplona da "por hecho" los Sanfermines y afirma que preparan "algo especial que no haya habido hasta ahora"

El alcalde insiste en un "consenso político" sobre la persona que lance el chupinazo en vez de la elección ciudadana

PAMPLONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado este miércoles que están "trabajando a tope" en la programación de los Sanfermines de este año, "dando por hecho que va a haber San Fermín". Según ha añadido, están preparando "algo especial que no haya habido hasta ahora.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar las obras de rehabilitación del baluarte de Parma, Maya ha indicado que "se están barajando posibilidades y queremos que haya algo singular, algo especial, que no haya habido hasta ahora en Sanfermines", después de que la fiesta tuviera que suspenderse dos años consecutivos debido a la pandemia.

El alcalde ha hecho una valoración "muy positiva" de la Mesa General de los Sanfermines, que se celebró ayer martes y en la que "hubo muy buen tono en todas las intervenciones, estuvimos dos horas y pico, eso quiere decir que había muchas ganas de hacer aportaciones y tratar temas". Ha destacado, además, que "había aceptación o consenso en casi todo".

Un encuentro en el que "se explicó, por parte de los responsables de las áreas municipales, el contenido de las propuestas que se habían hecho después del proceso participativo y el contenido de las tres mesas en las cuales se habían debatido esas cuestiones".

Según ha explicado, "queda un poco en el aire los espacios festivos, cuál va a ser la decisión final que se va a tomar para la ubicación de los puestos del Bosquecillo que va a estar en obra con toda seguridad durante los Sanfermines".

También se trató la recuperación del Riau Riau. Al respecto, ha apuntado que "yo no he cerrado la puerta de manera definitiva pero creo que el ambiente es que no se dan las circunstancias para celebrarlo".

Además, Maya ha insistido en su intención de alcanzar un "consenso político" entre los grupos municipales del Ayuntamiento para decidir "por consenso" a la persona que lance el chupinazo de los Sanfermines de 2022, en vez de la fórmula actual en la que la ciudadanía vota entre varios candidatos.

El primer edil ha reiterado que este sistema no le gusta, "creo que el mejor sistema es el acuerdo político, los concejales representamos cada uno desde su ideología a una parte de la sociedad y cada concejal puede llegar a esa reunión que tengamos con las propuestas que estime oportuno a partir de lo que él palpe que la gente puede querer".

"Voy a insistir en esa fórmula, creo que es la mejor y, además, la persona que yo voy a proponer creo que no va a tener ninguna duda en que sea una persona de consenso", ha remarcado. Un nombre que revelará "pronto" ya que entiende que "no es nada bueno estar hablando permanentemente de esto". Así, ha avanzado que "en breve plazo vamos a ponernos una Junta de Portavoces, como mucho en 15 días, para llevar este tema y debatirlo"

Preguntado sobre qué considera consenso a este respecto, Enrique Maya ha indicado que "la palabra consenso es muy curiosa porque el otro día decía Maite Esporrín -portavoz del PSN en el Consistorio- que consenso no es unanimidad". "Entonces debe ser una mayoría del 75% porque si la mayoría es el 50% y la unanimidad son todos, consenso parece que va por ahí", ha ironizado.

Para el alcalde, el consenso "quiere decir que haya unos acuerdos que no tienen que ser unánimes pero que haya una mayoría que le parezca bien. Eso es lo que quiero buscar y espero conseguir".