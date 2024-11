Alerta roja de la AEMET por la DANA: qué es y qué no hacer ante el aviso

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha enviado avisos de nivel rojo ante el riesgo de inundaciones en Tarragona y Málaga debido al nuevo nuevo temporal provocado por una DANA. Las lluvias han obligado a suspendida la Alta Velocidad de Málaga-Madrid, desalojar vecinos y cerrar colegios, pero...

¿QUE SIGNIFCA UNA ALERTA ROJA DE LA AEMET?

Los avisos de la AEMET se clasifican con distinto color según su gravedad, concretamente:

Verde: No existe ningún riesgo meteorológico. No se espera que el tiempo cause impactos significativos, aunque pueden tener un carácter menor o local.

Amarillo: No existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta.

Naranja: Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales).

Rojo: El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto).

⚠️AVISO ESPECIAL | Lluvias y chubascos muy fuertes a torrenciales.



→ Este miércoles, la mayor adversidad corresponderá a Málaga, Granada, norte de Castellón y sur de Tarragona; y a partir de la noche también el litoral de Valencia.



+ info 👉https://t.co/Msk316rkKt pic.twitter.com/hbsdjX7wKa — AEMET (@AEMET_Esp) November 13, 2024

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES DE LA AEMET ANTE UN AVISO ROJO?

Amarillo: esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

Naranja: esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales y al aire libre pueden verse alteradas.

Rojo: Tome medidas preventivas y actúe según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje salvo que sea estrictamente necesario.

¿QUE SE RECOMIENDA HACER Y QUÉ NO ANTE UN AVISO ROJO?

Protección Civil y Emergencias recomienda tomar las siguientes precauciones con carácter general, al margen de lo que decreten ayuntamientos y otras instituciones:

🌧️Estos días contamos con avisos por lluvias y tormentas en varias zonas del país



Ante esta situación, sigue nuestras recomendaciones ⬇️@proteccioncivil @interiorgob pic.twitter.com/EjhjxdJgGn — Protección Civil (@proteccioncivil) November 12, 2024

Si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Si comienza a llover de manera torrencial, piense que existe riesgo de inundación. No atraviese con su vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.

Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.

Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.