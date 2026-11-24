La Junta licita una parcela de Málaga para construir 28 viviendas protegidas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado a las distintas formaciones políticas un paquete de medidas con motivo de las elecciones generales de este 29 de noviembre para situar la defensa de los derechos de los consumidores en el centro del debate político, entre las que destacan la ampliación del parque de alquiler asequible, la deflactación del IRPF, la rebaja fiscal a los alimentos básicos y una mayor supervisión de las plataformas digitales y la inteligencia artificial.

En materia de vivienda, la asociación ha señalado como prioritario incrementar de forma sostenida la oferta de alquiler asequible y de vivienda pública, además de movilizar los inmuebles vacíos y agilizar los desarrollos urbanísticos. Asimismo, OCU ha reclamado reforzar las garantías de los inquilinos, aumentar el control sobre la intermediación inmobiliaria y ofrecer asesoramiento independiente a los ciudadanos.

Para aliviar la economía de los hogares y proteger especialmente a los consumidores vulnerables, la OCU ha propuesto actualizar el IRPF con el fin de evitar subidas fiscales encubiertas por la inflación, así como reducir la carga tributaria que soportan los alimentos básicos. En el ámbito financiero, ha exigido mayor transparencia en la contratación de productos, protección efectiva del ahorro y sistemas de pago accesibles que eviten la exclusión financiera.

Respecto a la energía, OCU ha insistido en la urgencia de garantizar tarifas de electricidad y gas transparentes y comparables, suprimir costes injustificados y facilitar a los usuarios el ajuste de la potencia contratada a sus necesidades reales, acompañando el impulso al autoconsumo con medidas de apoyo a los hogares vulnerables.

Otras propuestas pasan por la transformación digital, ámbito en el que la organización ha pedido reforzar el control sobre las plataformas para asegurar precios finales claros, simplificar la cancelación de servicios y combatir las prácticas comerciales engañosas y el fraude en internet. Al mismo tiempo, ha advertido de la necesidad de mantener canales de atención presencial y telefónica en los servicios esenciales para no excluir a parte de la población.

Sobre la inteligencia artificial, la entidad ha demandado normas que garanticen la transparencia, la protección de los datos personales y una supervisión independiente de los sistemas automatizados, junto a mecanismos eficaces de reparación frente a suplantaciones de identidad. En paralelo, ha considerado vital la plena aplicación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para asegurar respuestas ágiles y la trazabilidad de las reclamaciones.

En el plano de la movilidad, OCU ha abogado por un transporte público fiable y asequible con mejores conexiones en zonas rurales, mejoras en la red ferroviaria y en los puntos de recarga eléctrica, así como una protección efectiva de los derechos de los viajeros ante retrasos o cancelaciones.

Finalmente, la organización ha instado a combatir el ecoblanqueo fomentando la reparación y durabilidad de los productos, a reducir las demoras en la atención sanitaria y a mejorar el etiquetado nutricional. También ha abogado por garantizar una alimentación saludable y una enseñanza de calidad en los colegios, además de proteger a menores y adultos frente a la publicidad y las prácticas comerciales desleales en espectáculos y servicios de ocio.