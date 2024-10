La apuesta por gases renovables puede reducir el coste de descarbonizar la economía hasta un 56% hasta 2050, según PwC

Considera "fundamental" el desarrollo de 158 TWh de gases renovables en 2050 para alcanzar la descarbonización total

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una estrategia que combinara una electrificación moderada y un mayor uso de gases renovables como el biometano o el hidrógeno verde puede reducir el coste de descarbonizar la economía española en 22.000 millones de euros (-32%) hasta 2035 y en 73.000 millones (-56%) hasta 2050, según el informe 'El New Deal para España: un nuevo compromiso para la descarbonización eficiente y efectiva de la economía española' de PwC.

En concreto, la consultora prevé un incremento de la demanda de los usos térmicos hasta los 16 teravatios-hora (TWh) para 2035 y los 49 TWh para 2050. Si bien apuesta por la electrificación para su descarbonización, considera "fundamental" el desarrollo de 158 TWh de gases renovables en 2050 para alcanzar la descarbonización total tanto en industrias como en hogares.

Según defiende, esta estrategia reduciría la necesidad de inversión en 52.000 millones de euros adicionales hasta 2035 y en 172.000 millones hasta 2050 en comparación con un escenario donde el foco se pusiese sólo en la electrificación. Además, permitiría la descarbonización completa de los usos doméstico y terciario de gas fósil a 2040.

En el sector residencial, este plan de 'New Deal' permite optimizar los costes energéticos a la vez que alcanzar los objetivos de descarbonización en 2040. Además, proporcionará garantía de suministro a los consumidores, facilitará la integración de las renovables y solventará el problema de intermitencia de solar y eólica y la falta de acoplamiento a la demanda térmica en dichos segmentos.

Tal y como detalla el texto, la estrategia contempla la integración de gases renovables en las infraestructuras existentes. Esto logrará una reducción de sobrecostes de descarbonización para el sector residencial de 18.000 millones de euros (-39%) en el acumulado a 2035 y de 56.000 millones de euros (-53%) en el acumulado a 2050 (unos 4.500 euros por hogar).

Por otro lado, en el sector industrial, la estrategia con enfoque de 'New Deal' prevé que alrededor de dos tercios de la demanda térmica industrial requiera en un futuro de gases renovables para ser descarbonizados. Contempla este escenario ya que no se dispone de las tecnologías eléctricas necesarias y, en determinados casos, aunque la electrificación sea técnicamente viable, no es la opción más eficiente desde un punto de vista económico.

Como resultado de ello, el plan 'New Deal' plantea una reducción de los sobrecostes asociados a la descarbonización de la industria de 2.300 millones de euros (-14%) en el acumulado hasta 2035 y de 16.700 millones de euros (-59%) hasta 2050, lo que según la consultora reducirá el riesgo de pérdida de competitividad e, incluso, de deslocalización.

A su vez, PwC argumenta que la estrategia de 'New Deal' sería capaz de acelerar en un 3,4% hasta 2035 la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en comparación con otros escenarios, un porcentaje que en 2050 alcanzaría el 11,4%. En concreto, cree que podría hacer descender las emisiones acumuladas en 21 millones de toneladas de CO2 para 2035 y en 98 millones de toneladas para 2050, lo que equivale a las emisiones actuales de todo el sector residencial y comercial, y del sector transporte, respectivamente.

Por último, la consultora ha destacado que una mayor apuesta por los gases renovables como el hidrógeno verde y el biometano en los próximos diez años evitaría tener que invertir 52.000 millones de euros adicionales en infraestructuras y adecuación de la demanda. De hecho, 31.0000 millones de euros de inversión evitada corresponderá al consumidor final, siendo el resto, inversiones necesarias en generación de energía, almacenamiento y redes. En opinión de PwC, esto es un escenario "más realista" en su ejecución teniendo en cuenta los cuellos de botella existentes en la actualidad a la hora de acometer inversiones en infraestructuras energéticas.