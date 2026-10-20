Argüello (CEE) carga contra el aborto farmacológico: "El método parecerá más limpio, pero el resultado es el mismo"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española es Luis Argüello. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha arremetido este martes contra el proyecto del Ministerio de Sanidad para facilitar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) mediante el método farmacológico en Atención Primaria, coincidiendo con el fin del plazo de consulta pública previa.

"Hoy acaba el plazo de la consulta sobre el proyecto de Sanidad (!) que pretende facilitar el aborto farmacológico en Atención Primaria. El método parecerá más limpio, pero el resultado es el mismo: poner fin a la vida humana que se gesta en el seno de su madre. Sí a la vida", subraya Argüello en un mensaje en la red social 'X'.

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el pasado mes de septiembre que su departamento impulsaría la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria y el pasado 1 de octubre abrió la consulta pública.

"Queremos que las mujeres elijan el método y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", señaló García durante la inauguración del acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso'.

Según ha informado Sanidad, la reforma prevé incluir expresamente la indicación, prescripción y seguimiento del aborto farmacológico y la atención a sus posibles complicaciones entre las funciones de las unidades de Planificación Familiar. Estas funciones se desarrollarían bajo la responsabilidad de especialistas en Obstetricia y Ginecología o en Medicina Familiar y Comunitaria.

También se propone establecer requisitos asistenciales y organizativos específicos para acreditar a los centros que realicen esta prestación. El Ministerio subraya que la regulación actual está orientada principalmente a procedimientos instrumentales o quirúrgicos, mientras que el método farmacológico en las primeras semanas de gestación no requiere infraestructuras quirúrgicas complejas.