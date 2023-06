La Asamblea por la Vida presentará una queja ante el Parlamento Europeo tras la decisión del TC sobre el aborto

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Asociaciones por la Vida, que agrupa a más de 130 entidades, presentará una queja ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo por la "falta" de "imparcialidad judicial" en la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley de plazos del aborto.

Asimismo, presentarán un escrito denunciando esta situación, que consideran "contraria al Estado de Derecho", ante el Comisario de Justicia de la Unión Europea. Estos serán los próximos pasos que darán desde la Asamblea de Asociaciones por la Vida, mientras continúan los trabajos jurídicos para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tal y como han avanzado este miércoles en un acto en Madrid.

En el acto, ha intervenido el jurista y doctor en derecho Francisco La Moneda, que ha comenzado recordando que, el pasado 16 de marzo "por primera vez en la historia democrática, la sociedad civil presentó un escrito de queja" ante el TC "solicitando que los magistrados incursos en causas de recusación fuesen apartados de este procedimiento" y ha lamentado que ese escrito nunca tuvo respuesta.

El jurista ha subrayado que en el ordenamiento jurídico español "no existe un presunto derecho al aborto" y ha defendido que, "más allá de eso, la labor del Tribunal Constitucional es interpretar la ley pero no establecer derechos".

Por su parte, el exministro Federico Trillo ha explicado que el acto de este miércoles es un acto que "trata de reafirmar y unir a todos los que quieren trabajar por el principal derecho, el derecho a la vida".

Además, ha propuesto un homenaje a la magistrada Concepción Espejel por su petición de abstención --que no fue admitida por el Tribunal--. "Han demorado 13 años la respuesta al recurso a la sentencia sobre el aborto porque estaban esperando a tener un tribunal conformado por personas que lo defienden", ha subrayado.

Mientras, el jurista Benigno Blanco ha criticado que se ha "privado" al país de "contar con jueces imparciales para decidir sobre un derecho fundamental: el derecho a la vida".

En este contexto, ha alentado a la sociedad civil ha defender la vida. "Hagamos cada uno que en nuestro entorno crezca el compromiso de la vida, el valor de la maternidad y la vida del niño no nacido", ha manifestado.

Por otro lado, el exmagistrado y exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas se ha centrado en la obligación de todo juez de ser independiente e imparcial. "En la sentencia del 2023 hay cuatro jueces claramente marcados por su falta de imparcialidad que han dictado una sentencia manchada por su parcialidad", ha señalado.

Además, ha lamentado no haber podido hacer más durante su paso por el Tribunal Constitucional, en el intentó suspender la vigencia de la ley hasta que se hubiera dictado la sentencia definitiva, y ha subrayado que "la defensa de la vida frente al aborto no es patrimonio de los católicos". "El 'no matarás' es para todas las personas", ha insistido.

Asimismo, el magistrado del Tribunal Supremo José Luis Requero Ibáñez ha avisado de que el Tribunal Constitucional hoy "no actúa como un tribunal de justicia" sino que, a su juicio, "es una suerte de tercera capa, con otro ropaje, de la lucha política". "Un Tribunal Constitucional desjudicializado y politizado es un drama. La sentencia 2023 nos degrada como Estado de Derecho", ha asegurado.

El cierre del acto ha corrido a cargo del coordinador de la Asamblea por la Vida y presidente de EChristians, Josep Miró i Ardevoll, que ha citado el Deuteronomio: "La justicia y solo la justicia buscarás", ha indicado, llamando a los asistentes a defender la vida.