Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica su campaña de Navidad a Nigeria ante la "brutal persecución" a los cristianos

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN España) ha lanzado su campaña de Navidad 'Ayuda a Nigeria. Iglesia mártir', para poner el foco en este país ante el "enorme sufrimiento" y la "brutal persecución" a la que se enfrentan los cristianos por el terrorismo de Boko Haram y otros grupos.

"La persecución que sufren los cristianos en Nigeria es brutal", ha advertido el nuevo director de ACN España, José María Gallardo, este miércoles en una rueda de prensa en la sede de ACN, en Madrid. Por ello, ha destacado que la Iglesia allí necesita "más apoyo que nunca".

Según ha recordado, Nigeria es el sexto país más peligroso del mundo para los cristianos. En el norte del país la minoría cristiana sufre los zarpazos del grupo terrorista Boko Haram y del Estado Islámico de África Occidental. Además, ACN señala que en el centro del país, la etnia de los pastores 'fulani' ha incrementado sus ataques a los agricultores cristianos.

Asimismo, alerta de que el clero está en el punto de mira y los secuestros y asesinatos de sacerdotes, religiosos y seminaristas son continuos. Desde 2022, 39 sacerdotes han sido asesinados, 30 presbíteros, secuestrados, y 17 catequistas, asesinados. Sólo en lo que va de año 2023 --con datos hasta noviembre-- 23 sacerdotes, seminaristas y religiosas han sido secuestrados, y dos sacerdotes y un seminarista han sido asesinados.

La responsable de ACN de los proyectos en Nigeria, Kinga von Schierstaedt, ha precisado que en el norte de Nigeria hay "una fe super profunda" pero la población tiene "muchos traumas" por lo que los sacerdotes necesitan una formación especializada, psicológica y espiritual, mientras que en el sur hay más sectas y la formación se centra más "en la catequesis".

Entre los proyectos que desarrollan, destaca el Centro de Atención al Trauma en Maiduguri, financiado en parte por ACN, donde ya han sido atendidas unas 2.000 personas en menos de cuatro años. Asimismo, financian la construcción de vallas en conventos como protección frente a los ataques o coches para llevar a cabo con seguridad la labor pastoral y así evitar posibles secuestros.

Un ejemplo de esta recuperación de las víctimas del terrorismo es la cristiana Janada Marcus, de 25 años, víctima de secuestro y violencia. La joven sufrió el asesinato de su padre ante sus ojos por parte de yihadistas de Boko Haram. Gracias al Centro de Atención al Trauma, Janada ha conseguido salir adelante y perdonar a sus atacantes. "Dios nos manda perdonar a nuestros enemigos, eso es parte de nuestra fe cristiana, yo los perdono cuando rezo, tengo paz en mi mente", ha afirmado.

Para ayudar a estas víctimas de la violencia, Ayuda a la Iglesia Necesitada paga becas a los sacerdotes para que reciban esa formación especializada para que "puedan curar con psicología y espiritualidad".

"Cuando escapé de los terroristas, tenía pesadillas, ni siquiera hablaba con la gente, mi madre decidió llevarme a la Iglesia y conocí a un sacerdote que rezó por mí, me aconsejó, me dijo que mi vida cambiaría, me preguntó: '¿Qué quieres hacer?' Dije: 'Me encantaría volver al colegio y pude graduarme", ha subrayado.

El sacerdote de Maiduguri, Joseph Bature, ha dado las gracias por esta campaña de ayuda "para que la fe en Nigeria nunca muera".