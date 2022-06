Ayuso presenta la campaña solidaria 'Ucrania te necesita' con 2.000 puntos de recogida de productos y alimentos

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este jueves la campaña solidaria 'Ucrania te necesita' por la que se habilitarán más de 2.000 puntos de recogida de productos de higiene y alimentos no perecederos por toda la región.

En un acto, en la Real Casa de Postas, ha explicado que se trata de una iniciativa, que se desarrollará desde el 17 de junio al 17 de julio, que busca que "la ola de solidaridad" inicial no decaiga y que la sociedad no se acostumbre a ver "imágenes atroces" que llegan desde las calles de toda Ucrania consecuencia de la invasión rusa. "Es ahora cuando nos sigue tocando actuar porque Ucrania nos sigue necesitando, Ucrania sigue sufriendo", ha remarcado.

Así, teniendo en cuenta las necesidades que han trasladado las autoridades ucranianas y los propios habitantes de este país ante la crisis humanitaria, la campaña persigue recolectar un material muy concreto: alimentos no perecederos, productos de higiene personal, infantiles y sanitarios.

Además, se podrá también aportar donaciones a través de una cuenta habilitada con este objetivo en el Banco Nacional de Ucrania (https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-sp...).

En el ámbito educativo y bajo el lema 'Fin de curso solidario', 1.580 espacios docentes (públicos y concertados) se suman para que familias y alumnos participen en la recogida del material, que tendrá como fecha tope el 24 de junio, ajustándose así al calendario escolar.

Jóvenes universitarios podrán hacer lo mismo en nueve centros públicos y privados: la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense; en las de Derecho y Económicas de la de Alcalá; en el campus de Princesa de la Universidad de Nebrija; en la Carlos III, Autónoma, Europea de Madrid, ESIC University y Bussiness &Marketing School y CUNEF.

Por otra parte, unos 160.000 funcionarios de la Comunidad de Madrid podrán llevar a cabo sus donaciones en más de 50 centros de trabajo, mientras que las empresas que quieran contribuir podrán hacerlo en el marco de un convenio firmado entre el Ejecutivo madrileño y CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE.

Tal y como ha desgranado la presidenta, en colaboración con los ayuntamientos de la región, se activará Municipio Solidario con el mismo objetivo y Metro de Madrid participará habilitando ocho estaciones de la red: Ópera, Moncloa, Pinar de Chamartín, Alameda de Osuna, Carabanchel Alto, Colombia, Puerta de Arganda y Puerta del Sur.

Además, el 17 de julio, tendrá lugar en la calle de Fuencarral de la capital el Día Familiar Solidario, una jornada que contará con actividades lúdicas y culturales y donde los madrileños seguir con sus aportaciones solidarias.

Según la Embajada de Ucrania en España, lo más demandado por sus compatriotas son alimentos no perecederos (incluyendo productos procesados y no procesados que no requieran de refrigeración para su conservación como galletas, leche, conservas, pasta o arroz); alimentación infantil; artículos de higiene personal y sanitario (botiquines, vendajes, gasas), así como todo lo que pueda servir de apoyo logístico para resistir en los búnkeres o sótanos (como sacos de dormir, linternas o pilas).

Todas estas actuaciones se acompañarán de otras de sensibilización, motivación e información en los medios de comunicación como Telemadrid y Onda Madrid, en redes sociales, soportes publicitarios de Metro de Madrid o a través del teléfono gratuito 012 y de la web comunidad.madrid/servicios/ucrania.

"Queremos enviar nuevamente nuestro cariño, nuestro apoyo y admiración al pueblo ucraniano que sigue dando su vida por su país y por recuperar sus derechos y su libertad y que nos está ofreciendo a toda España un verdadero ejemplo de dignidad y valentía", ha señalado Ayuso.

UCRANIA AGRADECE EL APOYO

Por su parte, el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, ha agradecido a la presidenta el lanzamiento de este proyecto y por demostrar "una vez más el apoyo del pueblo de España a Ucrania" porque lamentablemente siguen necesitan "apoyo" y lo van a necesitar en el futuro.

Así, ha hecho hincapié en que mucha gente en su país sigue sufriendo por la guerra emprednida por Rusia, que sigue "avanzando", y que está haciendo que muchos ciudadanos estén perdiendo sus vidas y sus hogares. Además, ha remarcado que necesitan una ayuda "indeterminada" porque no saben cuándo van a tener la posibilidad de poner fin a la guerra, de recuperar sus territorios. "Seguimos trabajando juntos", ha declarado.