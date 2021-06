Belarra y Montero urgen a incorporar a las empleadas del hogar al régimen general de Seguridad Social "lo antes posible"

Dicen que las condiciones laborales de estas mujeres les recuerdan a épocas de "servidumbre"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han apostado por incorporar "lo antes posible" a las trabajadoras del hogar en el régimen general de la Seguridad Social, y sacarlas de la "oscuridad" y de una situación que les recuerda a la época de la "servidumbre".

"En cómo se configura la relación laboral en este país (de las trabajadoras del hogar) resuena lo peor de la historia: la servidumbre y el privilegio machista", ha advertido la ministra de Igualdad, Irene Montero, este lunes durante un evento por el décimo Aniversario del Convenio 189 de la OIT Sobre Trabajo Decente para Los Trabajadores Domésticos.

El acto, que se ha celebrado bajo el título 'Agenda 2030 y su Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (Trabajo Decente y Crecimiento sostenible)', ha sido organizado por la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD), en colaboración con la

Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y el Instituto de estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, con el Patrocinio de la Alianza C189.

La ministra de Igualdad ha asegurado que "el trabajo decente es imposible sin la igualdad". Por ello, ha subrayado que es "urgente" que la enmienda introducida por el PP que retrasa hasta 2024 la inclusión de las trabajadoras del hogar al régimen general de la Seguridad Social, sea "eliminada o modificada".

Según ha precisado, las trabajadoras domésticas son uno de colectivos que muestran "que España está muy lejos de alcanzar el trabajo decente" porque las empleadas --en su mayoría mujeres-- están "peor valoradas, peor pagadas y con condiciones de precariedad estructurales".

Para Montero, no puede haber "decencia, en un marco de relación que muchas veces está fuera del contrato regular formal" y cuando las trabajadoras del sector "no tienen los mismos derechos" en cuanto a cotización, desempleo, bajas y horarios ya que "no tienen derecho al tiempo" y "la pobreza de tiempo es una barrera de acceso a otros derechos".

Además, ha puesto de manifiesto la aún mayor vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras del hogar que se encuentran en situación administrativa irregular. "Muchas de estas trabajadoras sin papeles, por hablar en plata, están más expuestas a la desprotección", ha avisado Montero, asegurando que esto se abordará en la Ley de igualdad de trato.

En este contexto, la ministra ha destacado el trabajo realizado por el Gobierno de coalición, y aunque ha reconocido que en la pandemia han "llegado tarde para las mujeres, particularmente para las madres", ha asegurado que ya "no miran para otro lado" y están "cambiando esa inercia machista".

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha apostado por realizar mayores esfuerzos desde el Gobierno y todas las administraciones públicas para que las trabajadoras del hogar "sean tratadas de la misma manera que el resto de trabajadores del país".

SIN PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

"Se tienen que equiparar sus condiciones laborales, el acceso a la prestación por desempleo, la indemnización por despido equiparable y, de una vez por todas, su incorporación al régimen general de la Seguridad Social", ha remarcado Belarra.

Según ha indicado, "desgraciadamente, hoy todavía se trata a las trabajadoras del hogar como trabajadoras de segunda", algo que, a su juicio, es "injusto", más aún cuando se analiza la "labor imprescindible" que han jugado los cuidados durante la pandemia de la Covid-19. "Las trabajadoras del hogar son absolutamente imprescindibles para el sostenimiento de la sociedad", ha añadido.

Por ello, ha subrayado la importancia de acabar con la "invisibilidad y precariedad" que las rodea y de poner en el centro "la economía de los cuidados", que incluye la atención a la Dependencia, a la infancia, el derecho a ser cuidados y el derecho de los trabajadores del sector de los cuidados. "Hay que sacarlos de la oscuridad y de la precariedad, ponerlos en valor", ha enfatizado.

En este sentido, ambas ministras han subrayado la importancia de firmar "cuanto antes" estos convenios de la OIT que comportan obligaciones para los Estados, y han destacado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz --que no ha podido estar presente por motivos de salud, según han dicho los presentadores del acto-- ya ha iniciado los trámites para llevar a cabo la ratificación del Convenio 189 de la OIT.