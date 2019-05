Cada 5 minutos se produce una ruptura familiar en España, "muy por encima" de la media de la UE, según el IPF

Publicado 09/05/2019 15:26:18 CET

Critica "falta de ayudas" a embarazadas frente a la "potenciación" que da el Estado al aborto

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

En España se produce una ruptura familiar cada 5,1 minutos, lo que supone que cada día se rompen 288 matrimonios, según el informe de 'Evolución de la Familia en las Comunidades Autónomas 2019' presentado este jueves por el Instituto de Política Familiar (IPF).

El estudio destaca que la tasa de ruptura/matrimonio española (0,59) está "muy por encima" de la media de la Unión Europea (0,43). En 2017, en España se produjeron 173.626 matrimonios y 102.341 rupturas familiares, lo que supone seis rupturas por cada diez nuevos matrimonios.

Según el informe, el 63% de las rupturas matrimoniales en España se producen en Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, aunque la comunidad con mayor tasa de ruptura familiar es Canarias (2,46), seguido de Cataluña (2,45) y Comunidad Valenciana (2,40).

El estudio también señala que el aborto "está frenando la natalidad" y refleja que se han producido más de 2,2 millones de abortos registrados desde 1990, aunque matiza que el número "sería aún mayor" porque muchas comunidades autónomas "camuflan" los datos de los abortos químicos.

"Algunas comunidades autónomas no notifican los abortos químicos o no disponen de protocolos de seguimiento, lo que provoca que los datos del número de abortos químicos no sean reales", ha asegurado el presidente del IPF, Eduardo Hertefelder, durante la presentación.

POCAS AYUDAS A EMBARAZADAS

En este sentido, Hertefelder ha criticado el "gran desnivel" que hay entre el aporte que da el Estado a la "potenciación" del aborto frente a las pocas ayudas hacia la mujer embarazada.

"No hay por parte de la Administración Pública sensibilidad hacia la mujer embarazada y le dan muy pocas ayudas. No hay una apuesta por la mujer embarazada, ni por la demografía, sólo se han limitado a decir que hay un problema demográfico pero no se han puesto a pensar en cómo resolverlo", ha lamentado.

El informe resalta que en Asturias, Canarias e Islas Baleares uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto; y que Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Cataluña y Asturias son las comunidades con mayor tasa de abortos.

Además, refleja que Asturias (1,03), Canarias (1,05), Galicia (1,12) y Castilla y León (1,14) tienen un índice de fecundidad "crítico", siendo apenas de un hijo por cada mujer.

LAS MADRES EXTRANJERAS, FUNDAMENTALES PARA AUMENTAR LA NATALIDAD

Para el IPF, la aportación de las madres extranjeras "está siendo fundamental para paliar algo la natalidad crítica de las madres españolas". En concreto, el estudio destaca que en Islas Baleares, Cataluña y La Rioja uno de cada cuatro nacimientos son de madres extranjeras; y que si no fuera por su aportación "la mayoría de comunidades autónomas no llegaría a la media de 1,3 hijos por cada mujer.

Sobre la edad media de maternidad, el estudio asegura que todas las comunidades autónomas tienen una edad media de maternidad superior a los 31 años y que el País Vasco, Galicia y la Comunidad de Madrid son las que mayor edad media de maternidad tienen, con más de 32,6 años.

Respecto a la evolución de la población, el instituto afirma que mueren más personas que nacen y once comunidades autónomas "tienen ya un crecimiento negativo", siendo Galicia y Castilla y León, "con diferencia", las que tienen un mayor crecimiento negativo.

"Tan solo una de cada ocho personas en Asturias, Galicia y Castilla y León son jóvenes", apunta el informe, que destaca que en estas comunidades una de cada cuatro personas son mayores de 65 años y que todas, a excepción de la Región de Murcia, tienen más personas mayores que jóvenes.

En referencia a la evolución de la nupcialidad, la estudio advierte de un "descenso vertiginoso" de los matrimonios, siendo Castilla y León (3,16), Aragón (3,26) y Extremadura (3,28) las comunidades donde menos matrimonios se producen en relación a su población.

En este sentido, el informe refleja que las personas "cada vez se casan más tarde", ya que todas las comunidades autónomas, excepto Extremadura, superan los 35 años de media de nupcialidad. Además, apunta que los matrimonios religiosos "están desapareciendo", ya que en todas las comunidades los matrimonios civiles superan a los eclesiásticos.

PROPUESTAS PARA EVITAR EL "SUICIDIO DEMOGRÁFICO"

De cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales y para evitar un "suicidio demográfico", el IPF propone crear una Consejería específica de familia; elaborar una Ley de Apoyo a la Familia; impulsar un Pacto Autonómico por la Natalidad, la Demografía y la Familia; establecer un Plan de Sensibilización Social a favor de la familia; elaborar la Ley de Natalidad, Demografía y Protección a la Maternidad; o la universalización de las ayudas directas y fiscales.

Asimismo, pide el establecimiento de la prestación económica por parto de 2.000 euros; desarrollar una Ley de Prevención y Medicalización Familiar; crear y promocionar Centros de Orientación Familiar; elaborar una Plan Integral de Apoyo a la Conciliación; promover medidas de conciliación laboral y de apoyo a las necesidades familiares y domésticas; la deducción en el IRPF de los gastos en educación; o promover el cheque-escolar o cheque-guardería por importe equivalente al coste real de plaza en centro público.

Por último, el IPF defiende un Pacto de las comunidades autónomas y ayuntamientos con el objeto de elaborar e implantar una política conjunta de vivienda que permita su abaratamiento.