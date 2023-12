Caen en 211.516 los católicos que van a misa pero sube un 10% la colecta y aumentan las bodas, bautizos y confirmaciones

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de fieles católicos que acude a misa ha caído en 211.516, pasando de 8,3 millones a 8 millones de personas (2,5% menos), pero ha aumentado un 10% la colecta, es decir, las aportaciones voluntarias de los fieles, hasta los 382,1 millones de euros, así las bodas religiosas, que alcanzaron las 35.253 en 2022, 9.491 más (21,2% más).

Así se desprende de la Memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España correspondiente al año 2022, que también pone de manifiesto que igualmente han aumento el número de bautizos hasta los 159.129 en 2022, 9.418 más que el año anterior (5,5%); las bodas religiosas, que alcanzaron las 35.253 en 2022, 9.491 más; o las confirmaciones, con 104.600 en 2022, 1.016 más (9,5%).

"Sin vanidad y también sin acritud podemos decir que estamos orgullosos de nuestra fe y de esas personas que dan testimonio, de nuestros laicos, de nuestros consagrados, de nuestros sacerdotes y nuestros seminaristas", ha subrayado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este martes, en rueda de prensa.

De la Memoria Anual, con la que la Iglesia quiere dar cuenta del destino de los 358,8 millones de euros recaudados a través del 0,7% del IRPF, también se desprende que la Iglesia católica española destinó 72 millones de euros en 2022 a la actividad asistencial y caritativa, que se centra en mitigar la pobreza, la atención a inmigrantes o la promoción del empleo, casi 17 millones más que en 2021, y atendió a 3,8 personas en sus 8.796 centros socio-sanitarios y socio-asistenciales.

Tal y como ha destacado la directora de la Oficina de transparencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Esther Martín, "la Iglesia tiene la clara voluntad de ser transparente" y la memoria demuestra que ha hecho una gestión "más eficiente" de los recursos.

Además, sobre las personas atendidas en los centros asistenciales, Martín ha indicado que "la iglesia no pasa factura a la sociedad" del servicio que hace y ha añadido que, sin su ayuda, los "casi 4 millones de personas" que han recibido su asistencia "no podrían haber tenido algún tipo de sustento si no hubiera sido por la inmensa red de centros asistenciales que mantiene abiertos la Iglesia".