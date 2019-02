Calvo afea a Casado sus "ofensivas" palabras sobre el aborto: "Nos considera irresponsables de nuestra vida"

Actualizado 25/02/2019 14:00:59 CET

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha tachado de "graves y ofensivas" las últimas palabras del líder del PP, Pablo Casado, sobre el aborto. "Rayan lo ofensivo en tanto en cuanto se nos vuelve a considerar inconscientes e irresponsables de nuestra propia conciencia vital y de nuestras propias vidas", ha señalado Calvo en declaraciones a los periodistas.

En una entrevista a 'El Español', Casado afirmó que "es bueno que las mujeres que se vean en una incertidumbre, sepan lo que llevan dentro". El presidente 'popular' ya ha expresado en reiteradas ocasiones que su propuesta es volver a una ley del aborto de supuestos como la aprobada en 1985 por el Gobierno socialista de Felipe González ya que, a su juicio, los plazos de la ley actual de interrupción del embarazo le parecen "excesivos".

Para la vicepresidenta, esas palabras son "ofensivas y graves", "sobre todo porque se producen por parte de un líder joven de un partido importante que se ha radicalizado por completo". Así lo ha manifestado tras inaugurar en el Instituto de la Mujer el encuentro de la red de directivas de 'Talentia 360'.

Además, ha destacado que estas declaraciones del líder del PP se producen "40 años después" de los avances contemplados en la Constitución española y en materia de igualdad de género. "Es la prueba empírica de la incomprensión y del desconocimiento absoluto que siempre ha tenido el PP por las políticas de igualdad", ha aseverado.

"QUE VOX APUNTE A LOS 180.000 MILITANTES DEL PSOE"

En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta también ha criticado que Vox haya solicitado al Parlamento de Andalucía el listado de los trabajadores adscritos a las Unidades de Violencia de Género de la Junta desde el año 2012 hasta la actualidad. Al respecto, ha pedido al partido liderado por Santiago Abascal que "apunte el nombre" de los más de 180.000 militantes del PSOE. "Queremos estar en esa lista, que VOX lo sepa", ha recalcado Calvo sobre ese listado de profesionales que "ayudan" a las víctimas de este tipo de violencia.

Durante su intervención en la inauguración del acto, Calvo ha cargado contra los discursos políticos basados en el "negacionismo" de la violencia de género, entre otras políticas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. "Nadie puede pensar que las políticas de igualdad son opcionales", ha dicho, para después incidir en que quien "las cuestione" es porque "no está entendiendo el signo de los tiempos" ni "ha entendido nada". "No hay punto de retorno en los avances", ha remarcado.

Calvo, que ha recordado que el Instituto de la Mujer lleva 35 años en funcionamiento, ha apostillado que las mujeres "han sentido" que España y sus políticas "respondían" a eliminar los "obstáculos" y desigualdades.

Respecto a esas políticas de igualdad, Calvo ha remarcado que esto "no puede estar en tela de juicio" porque las mujeres, "más de la mitad de la población", "ocupa y seguirá ocupando" el espacio público y los espacios de poder. "Si no estamos allí, nadie hablará por nosotras. No necesitamos traductor simultáneo, cuando nos traducen se equivocan siempre", ha subrayado.

DISCURSOS "QUE HABÍAN PASADO A LA HISTORIA"

En este contexto, ha afirmado que, en la actualidad, la mujeres están escuchando discursos que pensaban que "habían pasado a la historia". "La violencia de género para algunos no existe --ha reiterado-- La violencia de género es una triste y durísima realidad".

Precisamente ha reivindicado las políticas de protección para las víctimas, remarcando que esto "no va a estar en cuestión en la política española". "Sobre la desigualdad entre los hombres y las mujeres se construyen el resto de desigualdades", ha indicado.

En su opinión, "es importante" que se sigan desarrollado programas políticos, decisiones normativas y el activismo feminista en defensa de sus intereses. "La ética en la política tiene que consistir en achicar esa desigualdad. Quienes no lo hayan entendido se están equivocando en la política del siglo XXI", ha sentenciado.

Para la 'número dos' del Gobierno, no hay "ni un solo escalón a bajar" y las mujeres tienen "todos los escalones por subir". "Quien no haya entendido lo que es eso no va a entender nada de lo que va a ocurrir este siglo", ha concluido.