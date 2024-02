El cardenal Omella dice que no se evangeliza "como el llanero solitario" y llama a la unidad para vencer al "demonio"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha advertido de que no se puede evangelizar "como el llanero solitario" y ha llamado a la unidad para vencer al "demonio".

"No se evangeliza como el llanero solitario de las películas, que sale con el caballo a matar a los malos. El demonio existe. Y si no, id a ver esa película que ahora dicen que es tan famosa del demonio. Bueno, el demonio existe, pero solo se le vence en comunión con Jesucristo y entre nosotros, y con la gran virtud de la humildad", ha subrayado Omella, este viernes, durante la inauguración del Encuentro de Laicos sobre el Primer Anuncio.

Este encuentro, organizado por la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, bajo el lema 'Pueblo de Dios unido en la Misión, reunirá desde este viernes 16 hasta el próximo domingo 18 de febrero, en la Fundación Pablo VI en Madrid, a representantes de las diócesis españolas, de la vida consagrada y de los distintos movimientos y asociaciones laicales.

Durante su intervención, el cardenal Omella ha destacado que todos los bautizados tienen el encargo de predicar la Palabra de Dios a pesar de las "resistencias y dificultades" que se encuentran en el camino.

"Todos valemos para evangelizar, todos, hasta el que está inútil en una cama", ha subrayado el arzobispo de Barcelona, poniendo el ejemplo de un cura paralítico en un pueblecito del Bajo Aragón que evangelizaba a los jóvenes desde la cama. "Nos puso el motor en marcha desde la cama. Y nosotros los curas llevamos cinco pueblos, cuarenta cosas para aquí, cuarenta cosas para allá y no se convierte nadie", ha señalado.

Según ha precisado Omella, el Primer Anuncio del Evangelio no consiste en dar "una lección" sino en "sacudir el corazón" de las personas. Y para ello, ha indicado que es necesario hacerlo "en comunidad, en sinodalidad, todos juntos".

Además, ha subrayado la importancia de anunciar el Evangelio a los jóvenes para llevarles "esperanza" y ha recordado que, recientemente, en Roma, se encontró con una psiquiatra que le dijo que estaban "agotados" por las "colas de jóvenes que no saben quién son, que no ven más que el futuro negro, 'no sé si me casaré', 'no sé si tendré casa', 'no sé qué tengo que hacer con mi profesión porque no sé dónde voy a trabajar'".

"Están sin ilusión. Ven el futuro negro. Necesitan esperanza. Y ahora el Papa nos ha convocado al jubileo del 2025 con el título de la esperanza. Dar esperanza", ha insistido el arzobispo.

El presidente de la CEE también ha citado un texto de Eloi Leclerq, religioso franciscano que fue deportado, durante la Segunda Guerra Mundial, a los campos de concentración de Buchenwald y Dachau, y en el que dice que "el mundo de los hombres es un inmenso campo de lucha por la riqueza y el poder, y demasiados sufrimientos y atrocidades les ocultan el rostro de Dios".

"Es preciso, sobre todo, que al ir hacia ellos no les aparezcamos como una especie de competidores. Debemos ser en medio de ellos testigos pacíficos del Todopoderoso, hombres sin avaricias y sin desprecios, capaces de hacerse realmente sus amigos. Es nuestra amistad lo que ellos esperan, una amistad que les haga sentir que son amados de Dios y salvados en Jesucristo", reza el texto que ha leído el cardenal.