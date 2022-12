Casi el 60% de las viviendas españolas necesita rehabilitación urgente, según el Colegio de Arquitectos y ECODES

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casi 60% de las viviendas principales que componen el parque edificado en España necesita una rehabilitación urgente porque su construcción es anterior a 1979 que establecía unos mínimos de eficiencia energética.

Así lo pone de manifiesto el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), que han presentado este miércoles la guía Recomendaciones para la rehabilitación energética en hogares en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, apuntan que la actual crisis energética, acrecentada por la invasión rusa de Ucrania y el aumento de la vulnerabilidad socieconómica ponen de manifiesto la necesidad de acelerar la transición hacia una sociedad más sostenibles y destacan la oportunidad que ofrecen los fondos europeos Next Generation para impulsar la renovación del parque residencial.

Durante el acto, la tesorera del CSCAE, María José Peñalver, ha señalado que más de 1,2 millones de hogares en España no están preparados para hacer frente a las temperaturas extremas debido, en la mayoría de los casos, a su bajo poder adquisitivo que no les permite tampoco hacer frente a la subida energética. A esto, ha añadido que la "escasa preocupación" por el cuidado de los edificios ha derivado en un elevado porcentaje de hogares con bajo confort y con un alto consumo energético, que representa aproximadamente el 30% de la energía final del país.

El documento, que se ha editado junto con la European Climate Foundation y el Observatorio 2030 del CSCAE, está dirigido a gestores públicos y a los profesionales técnicos, que trabajan en el ámbito rehabilitación, con el fin de facilitar que la población en riesgo de vulnerabilidad pueda acceder a las ayudas de rehabilitación de viviendas.

"No se puede permitir que los fondos y las ayudas no lleguen a la sociedad más vulnerable porque se da la situación de que quien menos puede es el que más necesita adaptar su hogar bajo parámetros de menor demanda energética y menor consumo de energía no renovable", ha afirmado Peñalver.

Por su parte, la directora del Área de Energía y Personas de ECODES, Cecilia Foronda, y la coordinadora de la Red de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación del CSCAE, Elvira López, han incidido en la existencia de barreras (falta de ayudas en régimen de alquiler, limitaciones económicas de las familias en esta situación o dificultad para abandonar el edificio, entre otras) que dificultan el proceso.

La publicación insiste en una serie de recomendaciones para las Administraciones Públicas para que el proceso de rehabilitación beneficie al mayor número de hogares en España. Dentro de los consejos, se encuentra el establecimiento de unos objetivos mínismos y partidas reservadas anualmente para ello, esquemas de ayuda que respondan a la situación de vulnerabilidad, mayor conciencia de los regímenes de alquiler, red de oficinas de rehabilitación, apoyo a las fuentes renovables y la descarbonización de los sistemas de climatización de las familias.

La guía también sugiere a los profesionales técnicos conocer la información de ayudas económicas, técnicas y sociales disponibles para la población en situación vulnerable, transmitirla mediante un lenguaje claro para las personas, que suelen ser ajenas a la rehabilitación de edificios, e informar de manera transparente sobre los costes y plazos de la obra.

El subdirector general de Suelo, Información y Evaluación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Miguel Baiget, ha señalado que esta guía surge en un momento de "clara oportunidad" para la actividad de rehabilitación residencial en España.

En esta línea, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, ha destacado que la transición "no debería enfocarse en esfuerzos, sino en oportunidades" y ha señalado que los fondos europeos suponen "un revulsivo histórico para la mejora de la eficiencia energética del parque de edificios en España".

"Tanto el Plan de Recuperación, como el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) están diseñado para encauzar la transición energética y generar crecimiento y prosperidad social, poniendo el foco en las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad", ha resaltado Groizard.

La guía, según ha señalado el director de ECODES, Víctor Viñuales, es fundamental para que, independientemente del nivel económico, cada familia pueda tener una vivienda eficiente porque la transición "justa" necesita que se incluya a todas las personas.