Chanel estará mañana en el 'Eurovision in concert' de Ámsterdam junto a otros artistas concursantes de Eurovisión

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante y bailarina Chanel, que representará a España en el Festival Eurovisión 2022, estará este sábado 9 de abril en el 'Eurovision in concert', que se celebra en el estadio AFAS Live de Ámsterdam, con cerca de una treintena de los artistas participantes en la próxima edición del certamen europeo.

Así lo ha indicado RTVE, que ha apuntado que junto a Chanel (España), actuarán en directo Reddi (Dinamarca), Zdob si Zdub & Fratii Advahov (Moldavia), LPS (Eslovenia), Cornelia Jakobs (Suecia), Alvan & Ahez (Francia), Rosa Linn (Armenia), Subwoolfer (Noruega), Systur (Islandia), Malik Harris (Alemania), Lum!x Ft Pia Maria (Austria) y Stefan (Estonia).

También estará este sábado en Ámsterdam Sam Ryder (Reino Unido), Vladana (Montenegro), Citi Zeni (Letonia), We are Domi (República Checa), WRS (Rumania), The Rasmus (Finlandia), Mia Dimsic (Croacia), Emma Muscat (Malta), Monika Liu (Lituania), Ochman (Polonia), S 10 (Países Bajos), Brooke (Irlanda), Inteligent Music Project (Bulgaria), Jeremie (Bélgica), y Ronela Hajati (Albania), además de artistas invitados como Loreen, ganadora de Eurovisión en 2012.

Además de compartir 'SloMo' en el escenario con sus bailarines Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y Ria Perez, Chanel tendrá la oportunidad también de acercarse al público neerlandés a través de los medios de comunicación pues será una de las invitadas de este viernes de 'Jinek', el late show más popular de los Países Bajos, que se emite en RTL4.