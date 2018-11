Cifuentes ve una "desfachatez" la fiesta de fin de año de Flores

Actualizado 10/12/2012 12:05:53 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera una "desfachatez" que la empresa Diviertt, organizadora de la trágica fiesta de Halloween en el Madrid Arena, esté organizando otra "de similares características" en fin de año en la Cubierta de la localidad madrileña de Leganés.

Cifuentes ha insistido, tal y como hizo el pasado viernes, en que "el fiscal o el juez deberían imponer alguna medida cautelar para que los Flores [Miguel Ángel y José María] no se sigan lucrando" con un evento similar al del Madrid Arena, donde "si algo queda claro de la instrucción hasta el momento es que el aforo estaba sobrepasadísimo, prácticamente duplicado".

La delegada de Gobierno ha pedido, eso sí, que en el caso de que la fiesta llegue a celebrarse "que funcionen absolutamente todos los controles y la revisión no solo de que la instalación en condiciones, sino de que no se duplique el aforo". "Porque de nada sirve que la instalación esté en condiciones si luego la falta de escrúpulos de un empresario duplica el aforo. Creo que este es el principal factor de riesgo", incidió en una entrevista a Antena 3 recogida por Europa Press.

En todo caso, Cifuentes insistió en que la idea de los Flores organizando una nueva fiesta le "parece inmoral". "Yo sí creo que debería poderse impedir y creo el fiscal o el juez deberían imponer alguna medida cautelar para que los Flores no se sigan lucrando con una fiesta de similares características a la del Madrid Arena", comentó.

"Legalmente es verdad que hay dificultades, porque este señor no está condenado y tiene una empresa que realiza una actividad; pero yo lo que creo es que mas allá de la situación legal, que tendrá que haber un juicio y hay que respetar la presunción de inocencia de todo el mundo, en derecho hay una cosa que se llaman medidas cautelares administrativas. Porque si ha habido una actividad con el resultado trágico, lo digo no solo como delegada, sino como persona, me parece una desfachatez que organice otra", apostilló.

Dijo, a su vez, que su "preocupación" es "por tantos padres o tantos chavales que creen que se dan todos los requisitos de seguridad", mientras que "en el Madrid Arena pasó lo que pasó".

Por último, añadió que "controlar las ordenanzas municipales y el botellón es potestad municipal, mientras que el control del aforo es de los organizadores y, solidariamente, de los propietarios del local donde se realiza la fiesta". "No se trata de lanzar balones fuera, sino que entre todos evitemos que se ponga en marcha algo similar al Madrid Arena", concluyó.