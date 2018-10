Ciudadanos exige al Gobierno que se ciña al concurso público para renovar RTVE tras la votación frustrada en el Congreso

Publicado 16/07/2018 19:16:01 CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha afirmado que la votación de este lunes en el Pleno de la Cámara, en la que no se ha conseguido completar la renovación del Consejo de Administración de RTVE al no alcanzarse la mayoría necesaria para nombrar a los cuatro consejeros propuestos por PSOE y Podemos, pone de manifiesto la "paralizante debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez.

La votación ha supuesto "un espantoso ridículo" y "nos ha recordado a todos la paralizante debilidad de Sánchez", ha declarado Girauta al término del Pleno, añadiendo que mientras el líder socialista se mantenga en el poder sin convocar elecciones, estará "siempre en la cuerda floja" y tendrá que "gobernar como un funambulista".

Por eso, ha exigido al Ejecutivo que "deje de hacer daño a RTVE", retire el real decreto ley que aprobó para renovar el ente público y vuelva al procedimiento del concurso público, que "es el que salió de la mayoría" parlamentaria y "el que establece la ley".

EL MODELO DEL REAL DECRETO "HA MUERTO"

Según ha indicado, el concurso público no solo es un procedimiento "más limpio" que "respeta la imparcialidad, la calidad y la neutralidad", sino que "además, es más rápido". En cambio, "el modelo del real decreto ha muerto" al no haberse alcanzado la mayoría absoluta que se requería en la votación de este lunes y, por tanto, "no hay Consejo de RTVE", ha añadido.

El portavoz de Cs ha dicho que lo que debería hacer el Gobierno según su propio decreto es escoger un administrador único, lo que exigiría una votación en la que se alcanzasen los dos tercios en caso de no obtenerse la mayoría absoluta.

Sin embargo, ha destacado que el procedimiento del concurso público para renovar el Consejo de Administración de RTVE ya "está en marcha" y que los aspirantes a consejeros deberán presentarse entre este miércoles y el próximo 28 de julio. En este contexto, ha defendido que "es absolutamente posible que el Gobierno retire el real decreto" y que las razones de extraordinaria y urgente necesidad que alegó para aprobarlo "ya no se sostienen".

Cs NO PARTICIPA EN LA "CACICADA"

Para Girauta, lo que han intentado hacer el PSOE y Podemos con RTVE es "una cacicada muy poco presentable". "Es muy difícil imaginar que en un país de nuestro entorno se intente tomar el control de los medios públicos por parte de un Gobierno, ponerlos en manos del socio que se lo ha exigido para mantenerlo en el poder e ignorar una ley que está vigente", actuando además con "una prisa enorme para colocar a una serie de personas que, si se siguiera el cauce, tampoco estarían mucho tiempo", ha manifestado.

Por último, ha afirmado que en Ciudadanos están satisfechos de no haber participado en las sucesivas votaciones que se han celebrado en el Congreso y el Senado para renovar el órgano de gobierno de RTVE a través del decreto ley ya que no conciben "esta forma de entender la relación entre el poder político y los medios de comunicación públicos".