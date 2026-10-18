MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 18 de octubre, ha estado formada por los números 49, 48, 21, 18, 9, 23. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.188.496 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.400.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de Olivenza (Badajoz), situado en Lopez de Ayala, 22.