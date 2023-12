MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 21 de diciembre, ha estado formada por los números 16, 18, 30, 34, 37, 38. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.594.265 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen 5 boletos acertantes, que recibirán 33.802 euros que han sido

validados en la Administración de Loterías no 4 de LA OROTAVA (Santa Cruz de Tenerife); en el Despacho Receptor no 45.720 de León; en no 42.115 de Jerez de la Frontera (Cádiz), y los dos restantes en el no 41.555 de Jaén.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 61 boletos acertantes, que recibirán 1.385 euros.

De Cuarta Categoría (4 aciertos) existen 4.209 boletos acertantes, que recibirán 30 euros.

De Quinta Categoría (3 aciertos) existen 80.591 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.