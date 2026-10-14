MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 14 de octubre, ha estado formada por los números 21, 48, 8, 41, 11 y 47. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.305.283,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº23 de Bilbao (Bizkaia) situada en Bidebarrieta, 16 ; en la nº68 de Málaga, situada en C.C. Larios Centro, Avda. de la Aurora, 25 L-803 ; en el Despacho Receptor no 74.045 de Soria, situado en C.C. E.Leclerc-Kiosco - C/J Parcela 290 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.