Combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo

Europa Press Sociedad
Publicado: domingo, 18 octubre 2026 23:48
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MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 18 de octubre, ha estado formada por los números 29, 31, 11, 34, 14. El número clave (reintegro) ha sido el 8. La recaudación del sorteo ha ascendido a 3.788.533,50 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 19.800.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + cero), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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