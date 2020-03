La comunidad evangélica agradece las disculpas de Fernando Simón: "Valoramos sinceramente su gesto"

Dice que no hay datos que indiquen que hay algún fiel contagiado de las iglesias evangélicas de Torrejón, ni que hay un foco en una de Leganés

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha agradecido las disculpas del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, expresadas este martes en la rueda de prensa diaria para informar sobre la evolución del coronavirus en España.

"Comprendemos la presión mediática a la que está sometido y valoramos sinceramente su gesto", ha agradecido la Federación en un comunicado.

La FEREDE expresó este lunes su malestar porque Simón, en la rueda de prensa diaria del lunes para informar sobre el coronavirus, aseguró que el grupo religioso que contaría con varios infectados entre sus miembros en Torrejón de Ardoz (con 7 contagiados) era "un grupo evangélico". FEREDE consideró que esta afirmación les dejaba en un estado de "indefensión y señalamiento" y solicitaron las "disculpas" de Simón, que se ha disculpado un día después de sus declaraciones.

Por ello, la comunidad religiosa espera que esto sirva para que, a partir de ahora, "la enorme e injustificada presión mediática que ha recaído sobre las iglesias evangélicas por este asunto vuelva a su cauce".

"No existe ningún dato objetivo, a día de hoy, que indique que haya algún fiel de las iglesias evangélicas en Torrejón contagiado del coronavirus", justifica la Federación, que añade que "mucho menos" hay datos que evidencian que "una iglesia evangélica pueda ser foco de propagación del virus". Además, la Federación destaca que "tampoco es cierto que haya un foco en una iglesia de Leganés".

"La información cierta hasta el momento es que la esposa de un pastor de una iglesia evangélica en Leganés y una amiga personal de ella han dado positivo y están recibiendo la correspondiente atención hospitalaria", informa la FEREDE.

Así, el pastor, esposo de la mujer afectada, ha sido puesto en cuarentena "siguiendo el protocolo habitual de prevención para estos casos", según comenta la Federación, que también indica que "la iglesia está tomando medidas razonables de precaución siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

EL CONTAGIO SE PUDO HABER PRODUCIDO FUERA DE LA CONGREGACIÓN

En cualquier caso, los evangélicos inciden en que no existen "hasta el momento", razones para la adopción de medidas especiales, ya que aseguran que no hay otros casos entre la congregación. Por tanto, "cabe pensar que el contagio no se habría producido dentro del lugar de culto, sino en alguna otra parte".

Aun así, desde la Federación evangélica siguen atentos a cualquier posible caso dentro del ámbito de sus iglesias y entidades, y recomiendan a éstas "que atiendan y apliquen las indicaciones para prevenir contagios".

"Todo ello, con la mejor disposición a colaborar y prestar nuestro apoyo las autoridades sanitarias en todo lo que esté a nuestro alcance, tendiendo en la más alta consideración el trabajo que vienen realizando y orando a Dios para que les asista en tan urgente y delicada tarea", concluye la Federación.