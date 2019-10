Un congreso presenta en España la naprotecnología como "una nueva esperanza para ser padres naturalmente"

Publicado 15/10/2019 19:19:26 CET

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá los días 8 y 9 de noviembre el I Congreso Internacional de Naprotecnología, organizado por Fertilitas en colaboración con el Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, bajo el lema 'Una nueva esperanza para ser padres naturalmente'.

La Naprotecnología es una técnica reproductiva desarrollada en EE.UU. por el Dr. Thomas W. Hilgers, y centrada en el diagnóstico de los problemas de fertilidad para su tratamiento efectivo. Se basa en el 'FertilityCare Creighton Model', un método que permite monitorizar el ciclo menstrual y detectar las alteraciones que se producen para diagnosticar las causas de la infertilidad.

"Dar a conocer la Naprotecnología a la sociedad española y a la comunidad médica es la razón de ser de este congreso; nos preocupamos por la persona y su salud; analizamos las causas y buscamos soluciones al problema de la fertilidad", ha explicado el directivo de Fertilitas, la red de expertos de Naprotecnología, Álvaro Ortega, este martes en rueda de prensa en Madrid.

Este evento pretende hacer accesible la Naprotecnología a todo el mundo ya que está dirigido tanto a la sociedad civil como al sector biosanitario y cuenta con la presencia de su creador, el Dr. Hilgers y su equipo. "Será un evento único que revolucionará la concepción de las técnicas de fertilidad", ha destacado Ortega.

La Universidad Francisco de Vitoria colabora con Fertilitas y el Instituto Pablo VI para el Estudio de la Reproducción Humana (Omaha, Nebraska) en la formación de médicos y especialistas, al considerar que existe un "déficit" de profesionales cualificados tanto en Naprotecnología como en el Método Creighton. "Esta colaboración docente tiene que ver con la misión de la universidad y su visión de una educación centrada en la persona", ha señalado el Dr. Abengózar, que participará como ponente en el Congreso.

El profesor de Medicina considera "bueno que existan alternativas a las técnicas de reproducción artificial, por todas las consecuencias que su extendido uso comporta: creación y manipulación de embriones, selección embrionaria, exposición a riesgo de los embriones, destino de los embriones 'sobrantes', exposición a riesgos físicos y psicológicos a los padres, una creciente mercantilización de las técnicas, etcétera, sin lograr el fin principal de la medicina, que es el diagnóstico y el tratamiento del problema de fertilidad".

Para la ginecóloga especialista en Naprotecnología de Fertilitas, María Lombarte, "la revolución que supone la Naprotecnología en España es casi desconocida". En este sentido, María Fernández, madre de tres hijos gracias a la naprotecnología, ha comentado que "tener la esperanza de poder tener un hijo de forma biológica y natural es ahora una opción real y posible".

El viernes 8 de noviembre dará comienzo el Congreso con la intervención del presidente de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja; y la presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune, la doctora Mónica López Barahona.

A continuación, tendrán lugar mesas redondas y conferencias en las que participarán representantes de la comunidad biosanitaria y de la sociedad civil. Además, el Dr. Hilgers disertará sobre la 'Naprotecnología: la ciencia sin dilemas éticos que ha dado esperanza al mundo de la fertilidad en EE.UU'.