Coordinadora Recuperando pide a los partidos soluciones a las inmatriculaciones de la Iglesia

Archivo - Interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Recuperando, formada por más de una treintena de colectivos y asociaciones, ha reclamado a los partidos políticos que concurran a las elecciones generales que incorporen en sus programas electorales el compromiso de recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica.

En concreto, insta a los partidos a "reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate".

Asimismo,pide "elaborar y hacer pública en formato accesible una relación completa, detallada e inequívocamente identificable de todos los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica desde 1946 mediante el procedimiento excepcional establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria".

"La transparencia constituye un requisito imprescindible para conocer la verdadera dimensión de las inmatriculaciones y para determinar si entre los bienes inscritos existen propiedades que deban formar parte del patrimonio público o comunal", subraya.

Al mismo tiempo, propone "impulsar una nueva Ley de Patrimonio Histórico que actualice la normativa vigente y responda a las actuales necesidades de protección, conservación y gestión del patrimonio cultural", reforzando "la cooperación entre administraciones, la transparencia y la corresponsabilidad en su gestión, garantizando que prevalezcan los criterios científicos, el interés general y el uso y disfrute del patrimonio por toda la ciudadanía frente a intereses particulares".