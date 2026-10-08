Elecciones generales 2026, en directo: última hora de la precampaña y reacciones políticas

Varias personas durante una acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha reivindicado las "garantías" con las que los españoles que residen en el exterior votan en las elecciones y ha recordado que se trata de un "derecho fundamental", todo ello en un momento en que el voto exterior está en el punto de mira por la llamada 'ley de nietos'.

"Votar desde el extranjero es un derecho fundamental", ha recalcado el departamento que dirige José Manuel Albares en un mensaje en redes sociales, acompañado por un documento elaborado por el Ministerio en el que se enumeran las garantías que rodean al voto de quienes viven fuera de España de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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