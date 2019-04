Cs promete una Ley de gestación subrogada "altruista" para que quienes no puedan concebir "cumplan su sueño"

Actualizado 16/04/2019 11:57:26 CET

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este es el programa electoral de Ciudadanos para el 28A

Ciudadanos ha incorporado en su programa electoral para los comicios generales del próximo 28 de abril su compromiso de aprobar una Ley de gestación subrogada "altruista" y "garantista" para que las mujeres que no puedan concebir y el colectivo LGTBI puedan "cumplir su sueño de formar una familia".

La formación naranja es la única que se declara partidaria de esta práctica de reproducción asistida, que está prohibida en España, y que lleva a cientos de parejas a recurrir a ella en países en los que es legal.

El PSOE, por su parte, ha incorporado en su programa una medida contra "los vientres de alquiler", como la persecución de las empresas mediadoras para impedir que los ciudadanos españoles accedan a estos procesos en el extranjero, mientras el PP y Unidas Podemos ni la mencionan.

Según precisa Ciudadanos en su programa, el modelo que propone "similar" al de Canadá y Reino Unido, que "garantiza los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso", como los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta técnica.

La formación naranja registró el año pasado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de gestación subrogada, que no ha llegado a debatirse en el Pleno de la Cámara baja. Según indicó Rivera en enero, se trata de una iniciativa "progresista y liberal" porque, a su juicio, "es más sensato regular esta práctica, que dejarla sin regulación".

CONTENIDO DE SU PROPOSICIÓN DE LEY

La proposición de ley registrada por Ciudadanos plantea que la mujer gestante tenga más de 25 años, sea española o residente en el país, haya sido madre con anterioridad, no cuente con antecedentes penales y cumpla con una renta mínima. Además, esta mujer no podrá ceder su vientre en más de dos ocasiones, no puede compartir ningún tipo de relación consanguíena con los padres subrogantes y tampoco el bebé puede tener material genético suyo.

En cuanto a los subrogantes, Ciudadanos también exige que tengan un mínimo de 25 años, que es la edad mínima también para las adopciones. Deberán demostrar que han agotado todas las posibilidades de gestar a través de otros medios disponibles y, aquellos que sean pareja, deberán estar casados o ser pareja de hecho.

El contrato entre ambas partes debe ser "altruista" y el único dinero que se aporta en esta práctica es el necesario para cubrir los gastos del embarazo y las posibles molestias que esta situación pueda ocasionar.

Ciudadanos propone, además, un Registro Nacional de Gestación por Subrogación, en el que se deben inscribir aquellas mujeres que "libremente deseen ofrecer su capacidad de gestar" y aquellos que quieran ser padres a través de esta práctica. Del mismo modo, este 'censo' deberá recoger también los contratos a los que ambas partes hayan llegado.

OFICINA NACIONAL DE ADOPCIONES

En el mismo apartado dedicado a las políticas de familia, esta formación se compromete a crear una Oficina Nacional de Adopciones para mejorar y agilizar los procesos de adopción, tanto nacionales como internacionales.

El objetivo de este nuevo recurso es "centralizar" la coordinación con las comunidades autónomas y gestionar una red de información de menores que puedan ser adoptados por familias en todo el territorio nacional.